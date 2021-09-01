https://ria.ru/20210901/mishustin-1748176625.html
Мишустин рассказал, почему не смотрит телевизор
Мишустин рассказал, почему не смотрит телевизор - РИА Новости, 01.09.2021
Мишустин рассказал, почему не смотрит телевизор
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что свободного времени у него немного, но его хватает на спорт и чтение, причём предпочитает глава правительства... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:22
2021-09-01T15:22
2021-09-01T15:22
общество
михаил мишустин
россия
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ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что свободного времени у него немного, но его хватает на спорт и чтение, причём предпочитает глава правительства русскую классику, а вот на телевизор у него времени уже нет."Времени у нас не так много, работа правительства в том числе предполагает постоянное вовлечение. Но иногда хватает на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей, почитать книги, больше, наверное, специальную литературу. Это то, на что остаётся время. А вот уже на телевизор времени не остаётся", - рассказал Мишустин в ходе общения с учениками и выпускниками физтех-лицея имени П. Л. Капицы.Он отметил, что всегда увлекался чтением, и знаком с творчеством и современных писателей, в том числе Патрика Зюскинда и Паоло Коэльо, однако признал, что "он больше по классике".Среди любимых произведений премьера - "Отцы и дети" Ивана Тургенева, "Война и мир" Льва Толстого, произведения Михаила Булгакова."Недавно перечитывал Куприна "Гранатовый браслет"... Классика мне более по душе, но времени не так много, чтобы её читать", - посетовал Мишустин.
https://ria.ru/20210901/mishustin-1748148887.html
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общество, михаил мишустин, россия
Мишустин рассказал, почему не смотрит телевизор
Премьер Мишустин: свободного времени хватает на спорт и чтение, а на телевизор его уже нет
ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
рассказал, что свободного времени у него немного, но его хватает на спорт и чтение, причём предпочитает глава правительства русскую классику, а вот на телевизор у него времени уже нет.
"Времени у нас не так много, работа правительства в том числе предполагает постоянное вовлечение. Но иногда хватает на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей, почитать книги, больше, наверное, специальную литературу. Это то, на что остаётся время. А вот уже на телевизор времени не остаётся", - рассказал Мишустин в ходе общения с учениками и выпускниками физтех-лицея имени П. Л. Капицы.
Он отметил, что всегда увлекался чтением, и знаком с творчеством и современных писателей, в том числе Патрика Зюскинда и Паоло Коэльо, однако признал, что "он больше по классике".
Среди любимых произведений премьера - "Отцы и дети" Ивана Тургенева, "Война и мир" Льва Толстого, произведения Михаила Булгакова.
"Недавно перечитывал Куприна "Гранатовый браслет"... Классика мне более по душе, но времени не так много, чтобы её читать", - посетовал Мишустин.