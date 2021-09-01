https://ria.ru/20210901/mishustin-1748125102.html

Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени Капицы

Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени Капицы - РИА Новости, 01.09.2021

Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени Капицы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы, который находится в подмосковном Долгопрудном, передаёт корреспондент... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:18

2021-09-01T11:18

2021-09-01T12:44

общество

московская область (подмосковье)

высшая школа экономики (вшэ)

мгимо

московский физико-технический институт

михаил мишустин

россия

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ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы, который находится в подмосковном Долгопрудном, передаёт корреспондент РИА Новости.Обучение в лицее ведётся с 5 по 12 классы. С 2015 по 2021 годы лицей выпустил 94 медалиста, 85 победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 45 победителей и призёров международных олимпиад. Кроме детей жителей Московской области в лицее обучаются ученики из 47 регионов страны. Выпускники лицея поступают в ведущие вузы России: МГУ, ВШЭ, МГИМО, лингвистический университет, более 75% поступает в МФТИ.Сегодня на территории лицея строятся учебный корпус на 425 мест, детский технопарк, кампус для проживания на 200 мест. Учебный корпус планируется открыть в сентябре 2022 года: технопарк и кампус - в феврале 2024 года.

https://ria.ru/20210901/putin-1748124723.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), высшая школа экономики (вшэ), мгимо, московский физико-технический институт, михаил мишустин, россия