Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/mishustin-1748125102.html
Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени Капицы
Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени Капицы - РИА Новости, 01.09.2021
Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени Капицы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы, который находится в подмосковном Долгопрудном, передаёт корреспондент... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:18
2021-09-01T12:44
общество
московская область (подмосковье)
высшая школа экономики (вшэ)
мгимо
московский физико-технический институт
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747079060_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_3c89a140d6d487e1f02e48fd229b7a26.jpg
ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы, который находится в подмосковном Долгопрудном, передаёт корреспондент РИА Новости.Обучение в лицее ведётся с 5 по 12 классы. С 2015 по 2021 годы лицей выпустил 94 медалиста, 85 победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 45 победителей и призёров международных олимпиад. Кроме детей жителей Московской области в лицее обучаются ученики из 47 регионов страны. Выпускники лицея поступают в ведущие вузы России: МГУ, ВШЭ, МГИМО, лингвистический университет, более 75% поступает в МФТИ.Сегодня на территории лицея строятся учебный корпус на 425 мест, детский технопарк, кампус для проживания на 200 мест. Учебный корпус планируется открыть в сентябре 2022 года: технопарк и кампус - в феврале 2024 года.
https://ria.ru/20210901/putin-1748124723.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747079060_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13b7f8301b64a6775b6465e08a959c94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), высшая школа экономики (вшэ), мгимо, московский физико-технический институт, михаил мишустин, россия
11:18 01.09.2021 (обновлено: 12:44 01.09.2021)
 
Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени Капицы

Премьер-министр Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы, который находится в подмосковном Долгопрудном, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обучение в лицее ведётся с 5 по 12 классы. С 2015 по 2021 годы лицей выпустил 94 медалиста, 85 победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 45 победителей и призёров международных олимпиад. Кроме детей жителей Московской области в лицее обучаются ученики из 47 регионов страны. Выпускники лицея поступают в ведущие вузы России: МГУ, ВШЭ, МГИМО, лингвистический университет, более 75% поступает в МФТИ.
Сегодня на территории лицея строятся учебный корпус на 425 мест, детский технопарк, кампус для проживания на 200 мест. Учебный корпус планируется открыть в сентябре 2022 года: технопарк и кампус - в феврале 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
11:16
Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Высшая школа экономики (ВШЭ)МГИМОМосковский физико-технический институтМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
13:42Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
13:40СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
13:37Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
13:36Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
13:35Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
13:32В МИД анонсировали заседание расширенной "тройки" по Афганистану в Кабуле
Лента новостейМолния