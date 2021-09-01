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Наука
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Смартфоны смогут распознать мимику владельца
Смартфоны смогут распознать мимику владельца - РИА Новости, 01.09.2021
Смартфоны смогут распознать мимику владельца
В новой версии операционной системы Android появится возможность управления смартфоном с помощью мимики. О новой функции сообщает The Verge. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:18
2021-09-01T17:18
наука
технологии
google android
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В новой версии операционной системы Android появится возможность управления смартфоном с помощью мимики. О новой функции сообщает The Verge.Телефоны под управлением Android 12 смогут распознавать мимику пользователя. С помощью этого откроется возможность управления смартфоном, например, подмигиванием или открытием рта.Среди операций, доступных пользователям, называются прокручивание экранов смартфона, отмена действия, запуск камеры или пауза воспроизведения медиаконтента. Однако каждое действие придется настраивать индивидуально — система должна подстроиться под конкретное лицо.Мимическое управление уже доступно в бета-версиях Android 12 для фирменных смартфонов Google Pixel. Для остальных оно заработает с релизом ОС, который состоится уже этой осенью.
https://ria.ru/20210831/smartfon-1747911465.html
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технологии, google android, google
17:18 01.09.2021
 

Смартфоны смогут распознать мимику владельца

© Depositphotos / georgejmclittleРаспознавание лица на смартфоне
Распознавание лица на смартфоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / georgejmclittle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В новой версии операционной системы Android появится возможность управления смартфоном с помощью мимики. О новой функции сообщает The Verge.
Телефоны под управлением Android 12 смогут распознавать мимику пользователя. С помощью этого откроется возможность управления смартфоном, например, подмигиванием или открытием рта.
Среди операций, доступных пользователям, называются прокручивание экранов смартфона, отмена действия, запуск камеры или пауза воспроизведения медиаконтента. Однако каждое действие придется настраивать индивидуально — система должна подстроиться под конкретное лицо.
Мимическое управление уже доступно в бета-версиях Android 12 для фирменных смартфонов Google Pixel. Для остальных оно заработает с релизом ОС, который состоится уже этой осенью.
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