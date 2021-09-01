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Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву
Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву - РИА Новости, 01.09.2021
Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву
Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:00
2021-09-01T22:17
москва
сергей собянин
жкх
регионы
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России."Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", — сказал Собянин во время марафона "Новое знание".По данным, которые он привел в презентации, за прошлый год столица перечислила в бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 триллиона рублей. Около 48% собранных в Москве взносов за 2020 год потратили на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других городов.По его словам, 800 миллиардов рублей, полученных бюджетом с зарплат москвичей, израсходовали в регионах, в бюджете столицы же осталось 890 миллиардов.
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москва, сергей собянин, жкх, регионы, россия
17:00 01.09.2021 (обновлено: 22:17 01.09.2021)
 
Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин: Москва является крупнейшим донором для регионов страны

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России.
"Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", — сказал Собянин во время марафона "Новое знание".
По данным, которые он привел в презентации, за прошлый год столица перечислила в бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 триллиона рублей. Около 48% собранных в Москве взносов за 2020 год потратили на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других городов.
По его словам, 800 миллиардов рублей, полученных бюджетом с зарплат москвичей, израсходовали в регионах, в бюджете столицы же осталось 890 миллиардов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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