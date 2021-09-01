https://ria.ru/20210901/mer-1748199398.html
Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву
Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву - РИА Новости, 01.09.2021
Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву
Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:00
2021-09-01T17:00
2021-09-01T22:17
москва
сергей собянин
жкх
регионы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732996072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78ba0850918b9c5383cae475c4cefea8.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России."Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", — сказал Собянин во время марафона "Новое знание".По данным, которые он привел в презентации, за прошлый год столица перечислила в бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 триллиона рублей. Около 48% собранных в Москве взносов за 2020 год потратили на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других городов.По его словам, 800 миллиардов рублей, полученных бюджетом с зарплат москвичей, израсходовали в регионах, в бюджете столицы же осталось 890 миллиардов.
https://ria.ru/20210826/sobyanin-1747289848.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732996072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acc894bd69f493167cb364e08bcea3e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, жкх, регионы, россия
17:00 01.09.2021 (обновлено: 22:17 01.09.2021)
Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин: Москва является крупнейшим донором для регионов страны
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Собянин
назвал столицу самым большим донором денег в России.
"Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", — сказал Собянин во время марафона "Новое знание".
По данным, которые он привел в презентации, за прошлый год столица перечислила в бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 триллиона рублей. Около 48% собранных в Москве взносов за 2020 год потратили на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других городов.
По его словам, 800 миллиардов рублей, полученных бюджетом с зарплат москвичей, израсходовали в регионах, в бюджете столицы же осталось 890 миллиардов.