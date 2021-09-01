https://ria.ru/20210901/mer-1748199398.html

Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву

Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву - РИА Новости, 01.09.2021

Собянин отверг обвинения в том, что регионы "кормят" Москву

Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:00

2021-09-01T17:00

2021-09-01T22:17

москва

сергей собянин

жкх

регионы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732996072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78ba0850918b9c5383cae475c4cefea8.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России."Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", — сказал Собянин во время марафона "Новое знание".По данным, которые он привел в презентации, за прошлый год столица перечислила в бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 триллиона рублей. Около 48% собранных в Москве взносов за 2020 год потратили на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других городов.По его словам, 800 миллиардов рублей, полученных бюджетом с зарплат москвичей, израсходовали в регионах, в бюджете столицы же осталось 890 миллиардов.

https://ria.ru/20210826/sobyanin-1747289848.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, жкх, регионы, россия