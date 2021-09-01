https://ria.ru/20210901/mer-1748178820.html

Собянин заявил, что в Москве будет введена система беспилотников

Собянин заявил, что в Москве будет введена система беспилотников - РИА Новости, 01.09.2021

Собянин заявил, что в Москве будет введена система беспилотников

Система беспилотников будет внедрена в Москве, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:22

2021-09-01T15:22

2021-09-01T23:11

общество

москва

сергей собянин

транспорт

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Система беспилотников будет внедрена в Москве, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Очень модная тема — беспилотники. Сегодня тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях. За этим, наверное, будущее, я не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах, но тем не менее такая система тестируется. Я думаю, что, конечно, она будет внедрена в городе", — сказал Собянин на Втором федеральном просветительском марафоне "Новое знание".

https://ria.ru/20210901/skulptura-1748169842.html

москва

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2021

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общество, москва, сергей собянин, транспорт