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Собянин заявил, что в Москве будет введена система беспилотников
Собянин заявил, что в Москве будет введена система беспилотников - РИА Новости, 01.09.2021
Собянин заявил, что в Москве будет введена система беспилотников
Система беспилотников будет внедрена в Москве, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:22
2021-09-01T15:22
2021-09-01T23:11
общество
москва
сергей собянин
транспорт
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Система беспилотников будет внедрена в Москве, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Очень модная тема — беспилотники. Сегодня тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях. За этим, наверное, будущее, я не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах, но тем не менее такая система тестируется. Я думаю, что, конечно, она будет внедрена в городе", — сказал Собянин на Втором федеральном просветительском марафоне "Новое знание".
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общество, москва, сергей собянин, транспорт
15:22 01.09.2021 (обновлено: 23:11 01.09.2021)
Собянин заявил, что в Москве будет введена система беспилотников
Мэр Москвы Собянин: в столице будет введена система беспилотников для мониторинга движения