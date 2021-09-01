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Минпромторг рассказал о втором этапе маркировки "молочки"
Минпромторг рассказал о втором этапе маркировки "молочки" - РИА Новости, 01.09.2021
Минпромторг рассказал о втором этапе маркировки "молочки"
Стартовал второй этап маркировки в РФ молочной продукции, сроком годности более 40 суток, отдельные сложности изучаются и разрешаются, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:15
2021-09-01T18:15
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
центр развития перспективных технологий
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Стартовал второй этап маркировки в РФ молочной продукции, сроком годности более 40 суток, отдельные сложности изучаются и разрешаются, сообщается на сайте Минпромторга РФ.С 1 июня в РФ началась обязательная маркировка сыра и мороженого, с 1 сентября вступили в силу такие же требования для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток. С 1 декабря вступят в силу требования для продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно. Молочная продукция, произведенная до этих дат, может быть реализована без маркировки до окончания срока годности.Отмечается, что для проведения подготовки к вступлению в силу второго этапа, Минпромторг проводил и продолжит проводить постоянный мониторинг работы всех участников процесса, в том числе производителей молочной отрасли, поставщиков оборудования и решений для маркировки, а также производителей упаковки. Добавляется, что к данной работе также привлечены регионы, на регулярных селекторных совещаниях проводимых министерством они информируют о готовности своих производителей молочной продукции к исполнению требований.Сообщается также, что Минпромторгом совместно с оператором Центра развития перспективных технологий и при участии Минцифры во вторник было проведено нагрузочное тестирование отраслевого компонента "Молочная продукция" информационной системы маркировки на тестовом контуре. Результаты показали способность компонента за несколько минут штатно восстанавливаться даже после его полного "обрушения"."Несмотря на то, что сейчас основное внимание отрасли направлено на внедрение маркировки молочной продукции "второго этапа", Минпромторг России призывает участников оборота молочной продукции "третьего этапа" начинать интенсивную подготовку к вступлению в силу с 1 декабря 2021 года требований об обязательной маркировке молочной продукции со сроком годности менее 40 суток", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210823/elektronika-1746805451.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центр развития перспективных технологий, россия
18:15 01.09.2021
 
Минпромторг рассказал о втором этапе маркировки "молочки"

Минпромторг: сложности на втором этапе маркировки молочной продукции изучаются

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПокупатель держит в руках бутылку молока в магазине "Полушка" в Санкт-Петербурге
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Стартовал второй этап маркировки в РФ молочной продукции, сроком годности более 40 суток, отдельные сложности изучаются и разрешаются, сообщается на сайте Минпромторга РФ.
С 1 июня в РФ началась обязательная маркировка сыра и мороженого, с 1 сентября вступили в силу такие же требования для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток. С 1 декабря вступят в силу требования для продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно. Молочная продукция, произведенная до этих дат, может быть реализована без маркировки до окончания срока годности.
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Отмечается, что для проведения подготовки к вступлению в силу второго этапа, Минпромторг проводил и продолжит проводить постоянный мониторинг работы всех участников процесса, в том числе производителей молочной отрасли, поставщиков оборудования и решений для маркировки, а также производителей упаковки. Добавляется, что к данной работе также привлечены регионы, на регулярных селекторных совещаниях проводимых министерством они информируют о готовности своих производителей молочной продукции к исполнению требований.
"Большинство предприятий уже готовы выпускать промаркированную продукцию. Тем не менее есть компании, которые испытывают определенные трудности. Отдельные точечные случаи возникновения сложностей при нанесении кодов маркировки компаниями-производителями молочной продукции своевременно рассматриваются и индивидуально разрешаются", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что Минпромторгом совместно с оператором Центра развития перспективных технологий и при участии Минцифры во вторник было проведено нагрузочное тестирование отраслевого компонента "Молочная продукция" информационной системы маркировки на тестовом контуре. Результаты показали способность компонента за несколько минут штатно восстанавливаться даже после его полного "обрушения".
"Несмотря на то, что сейчас основное внимание отрасли направлено на внедрение маркировки молочной продукции "второго этапа", Минпромторг России призывает участников оборота молочной продукции "третьего этапа" начинать интенсивную подготовку к вступлению в силу с 1 декабря 2021 года требований об обязательной маркировке молочной продукции со сроком годности менее 40 суток", - также говорится в сообщении.
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