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На просветительском марафоне "Новое знание" выступят более 150 спикеров

На просветительском марафоне "Новое знание" выступят более 150 спикеров - РИА Новости, 01.09.2021

На просветительском марафоне "Новое знание" выступят более 150 спикеров

Приуроченный ко Дню знаний второй федеральный просветительский марафон "Новое знание" пройдет 1–3 сентября, сообщил организатор мероприятия – российское... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:35

2021-09-01T10:35

2021-09-01T10:35

общество

казань

санкт-петербург

владивосток

сочи

москва

сергей шойгу

константин хабенский

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Приуроченный ко Дню знаний второй федеральный просветительский марафон "Новое знание" пройдет 1–3 сентября, сообщил организатор мероприятия – российское общество "Знание".В программе марафона запланированы лекции, интервью и дискуссии из студий, а также видеоэкскурсии. Кроме того, ожидаются выступления из театров, музеев, со спортивных стадионов, из образовательных центров и офисов крупнейших российских компаний.Зрители смогут следить за дебатами ученых, предпринимателей, артистов и общественных деятелей. Публичные дискуссии затронут самые актуальные темы современной жизни российского общества.В роли лекторов и наставников – более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.Свое участие в мероприятии уже подтвердили Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова, Владимир Мединский, Валерий Фальков, Андрей Фурсенко, Алексей Лихачев, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, Дмитрий Чернышенко, Константин Эрнст, Владимир Машков, Михаил Пиотровский, Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Александр Овечкин, Светлана Ромашина, Василий Вакуленко (Баста), Татьяна Бакальчук, Аркадий Волож, Евгений Касперский и другие.Также ожидается участие и зарубежных звезд науки, культуры и искусства, чьи имена пока держатся в секрете.Основными площадками мероприятия станут студии в шести городах России, откуда будут организованы трансляции. Каждый город представит свой тематический трек: Москва – трек "Знание", Санкт-Петербург – "Спорт", Казань – "Цифровой мир и медиа", Нижний Новгород – "История и культура", Владивосток – "Бизнес", Сочи – "Наука и технологии".Также в рамках второго просветительского марафона тысячи лекторов и наставников отправятся в российские школы, где выступят перед детьми на открытых уроках. Инициативу под названием "Поделись своим знанием" поддержат представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций.Российские школьники и студенты в свою очередь посетят десятки российских предприятий в формате дней открытых дверей, где они смогут не только расширить свой кругозор, но и познакомиться с потенциальными работодателями.

казань

санкт-петербург

владивосток

сочи

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, санкт-петербург, владивосток, сочи, москва, сергей шойгу, константин хабенский, константин эрнст, карен шахназаров, владимир мединский, сергей лавров, владимир машков, анна кузнецова