https://ria.ru/20210901/malchik-1748237867.html

В Северной Осетии женщина бросила девятилетнего сына в Терек

В Северной Осетии женщина бросила девятилетнего сына в Терек - РИА Новости, 01.09.2021

В Северной Осетии женщина бросила девятилетнего сына в Терек

Следователи в Северной Осетии начали проверку по факту попытки утопления матерью своего 9-летнего сына, она бросила мальчика в Терек, однако его удалось спасти, РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:46

2021-09-01T20:46

2021-09-01T22:31

происшествия

кировский район

терек

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111173_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_481484d353f6bee6072c2ca407e642b4.jpg

ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Следователи в Северной Осетии начали проверку по факту попытки утопления матерью своего 9-летнего сына, она бросила мальчика в Терек, однако его удалось спасти, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Первого сентября 2021 года примерно в 11 часов в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Кировском районе республики женщина скинула своего ребенка в реку Терек", - говорится в сообщении.Отмечается, что прибывшими на место происшествия следователями установлено, что в среду 39-летняя местная жительница после бытового конфликта в семье взяла трех своих малолетних детей и направилась к пойме реки Терек, где впоследствии скинула в реку своего 9-летнего сына."Увидев произошедшее, ее 11-летний сын побежал к расположенной поблизости автодороге и остановив проезжавший автомобиль, попросил водителя спасти его брата. Мужчина сразу отреагировал и вытащил из реки ребенка, которому удалось схватиться за дерево", - добавили в СК.По данному факту Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СУСК РФ по республике Северная Осетия – Алания организована доследственная проверка, добавляется в сообщении."В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в рамках проверки будут тщательно изучены условия пребывания детей в указанной семье, а также дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в ведомстве.Как добавили в следственном управлении СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство малолетнего". "В настоящее время подозреваемая задержана. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210706/sud-1740159255.html

https://ria.ru/20210827/zaderzhanie-1747464223.html

кировский район

терек

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировский район, терек, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, россия