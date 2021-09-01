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В Северной Осетии женщина бросила девятилетнего сына в Терек
В Северной Осетии женщина бросила девятилетнего сына в Терек - РИА Новости, 01.09.2021
В Северной Осетии женщина бросила девятилетнего сына в Терек
Следователи в Северной Осетии начали проверку по факту попытки утопления матерью своего 9-летнего сына, она бросила мальчика в Терек, однако его удалось спасти, РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:46
2021-09-01T22:31
происшествия
кировский район
терек
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
россия
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ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Следователи в Северной Осетии начали проверку по факту попытки утопления матерью своего 9-летнего сына, она бросила мальчика в Терек, однако его удалось спасти, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Первого сентября 2021 года примерно в 11 часов в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Кировском районе республики женщина скинула своего ребенка в реку Терек", - говорится в сообщении.Отмечается, что прибывшими на место происшествия следователями установлено, что в среду 39-летняя местная жительница после бытового конфликта в семье взяла трех своих малолетних детей и направилась к пойме реки Терек, где впоследствии скинула в реку своего 9-летнего сына."Увидев произошедшее, ее 11-летний сын побежал к расположенной поблизости автодороге и остановив проезжавший автомобиль, попросил водителя спасти его брата. Мужчина сразу отреагировал и вытащил из реки ребенка, которому удалось схватиться за дерево", - добавили в СК.По данному факту Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СУСК РФ по республике Северная Осетия – Алания организована доследственная проверка, добавляется в сообщении."В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в рамках проверки будут тщательно изучены условия пребывания детей в указанной семье, а также дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в ведомстве.Как добавили в следственном управлении СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство малолетнего". "В настоящее время подозреваемая задержана. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210706/sud-1740159255.html
https://ria.ru/20210827/zaderzhanie-1747464223.html
кировский район
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происшествия, кировский район, терек, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, россия
20:46 01.09.2021 (обновлено: 22:31 01.09.2021)
 
В Северной Осетии женщина бросила девятилетнего сына в Терек

В Северной Осетии женщина бросила в Терек девятилетнего сына, его удалось спасти

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Следователи в Северной Осетии начали проверку по факту попытки утопления матерью своего 9-летнего сына, она бросила мальчика в Терек, однако его удалось спасти, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Первого сентября 2021 года примерно в 11 часов в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Кировском районе республики женщина скинула своего ребенка в реку Терек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшими на место происшествия следователями установлено, что в среду 39-летняя местная жительница после бытового конфликта в семье взяла трех своих малолетних детей и направилась к пойме реки Терек, где впоследствии скинула в реку своего 9-летнего сына.
"Увидев произошедшее, ее 11-летний сын побежал к расположенной поблизости автодороге и остановив проезжавший автомобиль, попросил водителя спасти его брата. Мужчина сразу отреагировал и вытащил из реки ребенка, которому удалось схватиться за дерево", - добавили в СК.
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По данному факту Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СУСК РФ по республике Северная Осетия – Алания организована доследственная проверка, добавляется в сообщении.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в рамках проверки будут тщательно изучены условия пребывания детей в указанной семье, а также дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в ведомстве.
Как добавили в следственном управлении СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство малолетнего". "В настоящее время подозреваемая задержана. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияКировский районТерекСледственный комитет России (СК РФ)Республика Северная Осетия - АланияРоссия
 
 
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