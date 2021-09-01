https://ria.ru/20210901/lukashenko-1748174653.html
Лукашенко подарили портрет с автоматом в сопровождении сына
Лукашенко подарили портрет с автоматом в сопровождении сына - РИА Новости, 01.09.2021
Лукашенко подарили портрет с автоматом в сопровождении сына
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в этом году получил на день рождения картину, где он изображен с автоматом и в сопровождении... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:05
2021-09-01T15:05
2021-09-01T15:05
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в этом году получил на день рождения картину, где он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного сына Николая, ее написала дочь одного из сотрудников службы безопасности.Лукашенко 30 августа отметил 67-летие. Год назад, после президентских выборов, на которых он победил в шестой раз, в Белоруссии проходили массовые протестные акции оппозиции. Во время одной из них в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также были размещены кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его сопровождал вооруженный сын Николай.Как сообщает пресс-служба белорусского лидера на его официальном сайте, Лукашенко в среду поделился с журналистами своим отношением к празднованию дня рождения. Он, в частности, рассказал, что самую большую ценность для него имеют подарки, которые сделаны собственными руками. Например, в этот раз ему подарили картину, которую написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности."Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она (автор картины – ред.) довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - поделился Лукашенко.По его словам, в целом пожелания и поздравления с днем рождения поступают обычные. Лукашенко рассказал, что многочисленные цветы и подаренные сладости он раздает людям.Белорусский лидер отметил, что не считает свой день рождения великим днем, тем более в масштабах страны. "У каждого же день рождения есть. Поэтому не надо из себя при жизни делать великих", - сказал он."Ты на год стал старше. Это во-первых. Во-вторых, я не люблю лести, не люблю всякого: ай, давайте будем праздновать! Некоторые в шутку говорят - выходной день еще объявим. Глупость несусветная. И я всегда старался подальше от этого держаться", - заверил президент.Лукашенко также рассказал, что журналисты в этом году презентовали ему набор маек с его же цитатами.
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745032579.html
https://ria.ru/20210110/lukashenko-1592433141.html
https://ria.ru/20210222/podarok-1598603015.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, николай лукашенко
Лукашенко подарили портрет с автоматом в сопровождении сына
Президенту Белоруссии Лукашенко подарили портрет с автоматом и в сопровождении сына
МИНСК, 1 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
рассказал, что в этом году получил на день рождения картину, где он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного сына Николая, ее написала дочь одного из сотрудников службы безопасности.
Лукашенко 30 августа отметил 67-летие. Год назад, после президентских выборов, на которых он победил в шестой раз, в Белоруссии
проходили массовые протестные акции оппозиции. Во время одной из них в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также были размещены кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его сопровождал вооруженный сын Николай.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера на его официальном сайте, Лукашенко в среду поделился с журналистами своим отношением к празднованию дня рождения. Он, в частности, рассказал, что самую большую ценность для него имеют подарки, которые сделаны собственными руками. Например, в этот раз ему подарили картину, которую написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности.
"Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она (автор картины – ред.) довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - поделился Лукашенко.
По его словам, в целом пожелания и поздравления с днем рождения поступают обычные. Лукашенко рассказал, что многочисленные цветы и подаренные сладости он раздает людям.
Белорусский лидер отметил, что не считает свой день рождения великим днем, тем более в масштабах страны. "У каждого же день рождения есть. Поэтому не надо из себя при жизни делать великих", - сказал он.
"Ты на год стал старше. Это во-первых. Во-вторых, я не люблю лести, не люблю всякого: ай, давайте будем праздновать! Некоторые в шутку говорят - выходной день еще объявим. Глупость несусветная. И я всегда старался подальше от этого держаться", - заверил президент.
Лукашенко также рассказал, что журналисты в этом году презентовали ему набор маек с его же цитатами.