https://ria.ru/20210901/lukashenko-1748139092.html

Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко

Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2021

Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко

Принятие Белоруссией и Россией союзных программ (интеграционных "дорожных карт") не повлечет потерю суверенитета, они могут выстроить отношения, которых нет в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:07

2021-09-01T12:07

2021-09-01T13:17

союзное государство

белоруссия

россия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Принятие Белоруссией и Россией союзных программ (интеграционных "дорожных карт") не повлечет потерю суверенитета, они могут выстроить отношения, которых нет в федеративных и унитарных государствах, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко."Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - заявил Лукашенко, комментируя планируемое принятие союзных программ. Слова президента приводит его официальный сайт.Лукашенко пояснил свою мысль на примере одной из союзных программ - о военно-техническом сотрудничестве. "Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику", - отметил белорусский лидер.В этой связи он добавил, что сегодня нет необходимости разрушать суверенитет и независимость государств.Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Владимира Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741162857.html

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html

https://ria.ru/20210809/minoborony-1745017493.html

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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко