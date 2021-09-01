https://ria.ru/20210901/lukashenko-1748139092.html
Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко
Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2021
Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко
Принятие Белоруссией и Россией союзных программ (интеграционных "дорожных карт") не повлечет потерю суверенитета, они могут выстроить отношения, которых нет в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:07
2021-09-01T12:07
2021-09-01T13:17
союзное государство
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745032841_0:104:3008:1796_1920x0_80_0_0_0755a2776c6c461243e591707fe45372.jpg
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Принятие Белоруссией и Россией союзных программ (интеграционных "дорожных карт") не повлечет потерю суверенитета, они могут выстроить отношения, которых нет в федеративных и унитарных государствах, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко."Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - заявил Лукашенко, комментируя планируемое принятие союзных программ. Слова президента приводит его официальный сайт.Лукашенко пояснил свою мысль на примере одной из союзных программ - о военно-техническом сотрудничестве. "Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику", - отметил белорусский лидер.В этой связи он добавил, что сегодня нет необходимости разрушать суверенитет и независимость государств.Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Владимира Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741162857.html
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html
https://ria.ru/20210809/minoborony-1745017493.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745032841_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_34c44b4306f9f349a1cbda9af9b8cc5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
12:07 01.09.2021 (обновлено: 13:17 01.09.2021)
Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко о союзных программах: речи о потере суверенитета нет
МИНСК, 1 сен - РИА Новости.
Принятие Белоруссией
и Россией
союзных программ (интеграционных "дорожных карт") не повлечет потерю суверенитета, они могут выстроить отношения, которых нет в федеративных и унитарных государствах, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко
.
"Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - заявил Лукашенко, комментируя планируемое принятие союзных программ. Слова президента приводит его официальный сайт
.
Лукашенко пояснил свою мысль на примере одной из союзных программ - о военно-техническом сотрудничестве. "Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику", - отметил белорусский лидер.
В этой связи он добавил, что сегодня нет необходимости разрушать суверенитет и независимость государств.
Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Владимира Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.