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Союзное государство
https://ria.ru/20210901/lukashenko-1748139092.html
Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко
Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2021
Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко
Принятие Белоруссией и Россией союзных программ (интеграционных "дорожных карт") не повлечет потерю суверенитета, они могут выстроить отношения, которых нет в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:07
2021-09-01T13:17
союзное государство
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Принятие Белоруссией и Россией союзных программ (интеграционных "дорожных карт") не повлечет потерю суверенитета, они могут выстроить отношения, которых нет в федеративных и унитарных государствах, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко."Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - заявил Лукашенко, комментируя планируемое принятие союзных программ. Слова президента приводит его официальный сайт.Лукашенко пояснил свою мысль на примере одной из союзных программ - о военно-техническом сотрудничестве. "Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику", - отметил белорусский лидер.В этой связи он добавил, что сегодня нет необходимости разрушать суверенитет и независимость государств.Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Владимира Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741162857.html
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html
https://ria.ru/20210809/minoborony-1745017493.html
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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
12:07 01.09.2021 (обновлено: 13:17 01.09.2021)
 
Союзные программы не означают потерю суверенитета, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко о союзных программах: речи о потере суверенитета нет

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Принятие Белоруссией и Россией союзных программ (интеграционных "дорожных карт") не повлечет потерю суверенитета, они могут выстроить отношения, которых нет в федеративных и унитарных государствах, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
"Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - заявил Лукашенко, комментируя планируемое принятие союзных программ. Слова президента приводит его официальный сайт.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 22:42
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
Лукашенко пояснил свою мысль на примере одной из союзных программ - о военно-техническом сотрудничестве. "Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику", - отметил белорусский лидер.
В этой связи он добавил, что сегодня нет необходимости разрушать суверенитет и независимость государств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 13:22Союзное государство
Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства
Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Владимира Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 12:03Союзное государство
Лукашенко ответил на вопрос о совместном Минобороны России и Белоруссии
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияВ миреАлександр Лукашенко
 
 
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