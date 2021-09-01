https://ria.ru/20210901/lgoty-1748125703.html
Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах
Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах
Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:21
2021-09-01T11:21
2021-09-01T11:35
курильские острова
сергей лавров
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747852055_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_3a078d61c2f999ec3eea45880dace92c.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части Российской Федерации будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный", - заявил Лавров на встрече со студентами МГИМО.Он посетовал также, что Япония не пользуется в полной мере имеющимися возможностями.
https://ria.ru/20210821/kurily-1746650110.html
курильские острова
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747852055_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_5e4a7d9be0bc439211dc096225fe1d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курильские острова, сергей лавров, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:21 01.09.2021 (обновлено: 11:35 01.09.2021)
Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах
Глава МИД Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах