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Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах
Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах
Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:21
2021-09-01T11:35
курильские острова
сергей лавров
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части Российской Федерации будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный", - заявил Лавров на встрече со студентами МГИМО.Он посетовал также, что Япония не пользуется в полной мере имеющимися возможностями.
https://ria.ru/20210821/kurily-1746650110.html
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курильские острова, сергей лавров, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:21 01.09.2021 (обновлено: 11:35 01.09.2021)
 
Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах

Глава МИД Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с общественностью в Волгограде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с общественностью в Волгограде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части Российской Федерации будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный", - заявил Лавров на встрече со студентами МГИМО.
Он посетовал также, что Япония не пользуется в полной мере имеющимися возможностями.
Вице-премьер Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 07:53
Трутнев заявил о планах создать на Курилах "практически офшор"
 
Курильские островаСергей ЛавровЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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