https://ria.ru/20210901/lgoty-1748125703.html

Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах

Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах - РИА Новости, 01.09.2021

Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах

Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:21

2021-09-01T11:21

2021-09-01T11:35

курильские острова

сергей лавров

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части Российской Федерации будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный", - заявил Лавров на встрече со студентами МГИМО.Он посетовал также, что Япония не пользуется в полной мере имеющимися возможностями.

https://ria.ru/20210821/kurily-1746650110.html

курильские острова

япония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курильские острова, сергей лавров, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия