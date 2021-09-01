https://ria.ru/20210901/lavrov-1748150022.html

Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории

Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории - РИА Новости, 01.09.2021

Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с победителем всероссийского конкурса "Большая перемена" Александром Луниным, мечтающим стать дипломатом, похвалил... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:02

2021-09-01T13:02

2021-09-01T13:02

общество

история

мгимо

сергей лавров

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с победителем всероссийского конкурса "Большая перемена" Александром Луниным, мечтающим стать дипломатом, похвалил его за нацеленность на борьбу с искажением истории Великой Отечественной войны на Западе.В июле в ходе видеоконференции президента России Владимира Путина с финалистами конкурса мальчик признался, что мечтает стать министром иностранных дел. На следующий день ему позвонил Сергей Лавров позвонил ему и предложил встретиться после смены в "Артеке".Александру 12 лет, он родом из Армавира, но живет в Москве, учится в классическом пансионе.Министр встретился с мальчиком 1 сентября после своего выступления в МГИМО. Мальчик поднялся на сцену, они сели в кресла и пообщались несколько минут. Лавров в начале разговора отметил, что ему особенно понравилась нацеленность Александра на борьбу с фейками.Лавров в ответ подчеркнул, что это одна из главных задач Москвы."Потому что это не только попытка перечеркнуть подвиг нашего народа, но и стремление использовать это в современной, практической реальной политике по сдерживанию России, всячески умалить наше место в современном мире, в создании той архитектуры безопасности, которая опирается на устав Объединенных Наций. Для меня очень важно, что такие молодые люди, как ты и твои сверстники, уделяют такое искреннее внимание этой проблеме, и сейчас мы договоримся о том, как ты будешь нас поддерживать", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20210708/lavrov-1740375636.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748122266.html

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общество, история, мгимо, сергей лавров