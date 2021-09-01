https://ria.ru/20210901/lavrov-1748150022.html
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с победителем всероссийского конкурса "Большая перемена" Александром Луниным, мечтающим стать дипломатом, похвалил... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:02
2021-09-01T13:02
2021-09-01T13:02
общество
история
мгимо
сергей лавров
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с победителем всероссийского конкурса "Большая перемена" Александром Луниным, мечтающим стать дипломатом, похвалил его за нацеленность на борьбу с искажением истории Великой Отечественной войны на Западе.В июле в ходе видеоконференции президента России Владимира Путина с финалистами конкурса мальчик признался, что мечтает стать министром иностранных дел. На следующий день ему позвонил Сергей Лавров позвонил ему и предложил встретиться после смены в "Артеке".Александру 12 лет, он родом из Армавира, но живет в Москве, учится в классическом пансионе.Министр встретился с мальчиком 1 сентября после своего выступления в МГИМО. Мальчик поднялся на сцену, они сели в кресла и пообщались несколько минут. Лавров в начале разговора отметил, что ему особенно понравилась нацеленность Александра на борьбу с фейками.Лавров в ответ подчеркнул, что это одна из главных задач Москвы."Потому что это не только попытка перечеркнуть подвиг нашего народа, но и стремление использовать это в современной, практической реальной политике по сдерживанию России, всячески умалить наше место в современном мире, в создании той архитектуры безопасности, которая опирается на устав Объединенных Наций. Для меня очень важно, что такие молодые люди, как ты и твои сверстники, уделяют такое искреннее внимание этой проблеме, и сейчас мы договоримся о том, как ты будешь нас поддерживать", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20210708/lavrov-1740375636.html
https://ria.ru/20210901/putin-1748122266.html
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общество, история, мгимо, сергей лавров
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории
Глава МИД Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
во время встречи с победителем всероссийского конкурса "Большая перемена" Александром Луниным, мечтающим стать дипломатом, похвалил его за нацеленность на борьбу с искажением истории Великой Отечественной войны на Западе.
В июле в ходе видеоконференции президента России Владимира Путина с финалистами конкурса мальчик признался, что мечтает стать министром иностранных дел. На следующий день ему позвонил Сергей Лавров позвонил ему и предложил встретиться после смены в "Артеке".
Александру 12 лет, он родом из Армавира, но живет в Москве, учится в классическом пансионе.
Министр встретился с мальчиком 1 сентября после своего выступления в МГИМО
. Мальчик поднялся на сцену, они сели в кресла и пообщались несколько минут. Лавров в начале разговора отметил, что ему особенно понравилась нацеленность Александра на борьбу с фейками.
"Я хотел бы чтобы в мире перестали существовать фейки о Великой Отечественной войне. Это очень плохо, когда историю пытаются переписать, сделать так, чтобы все это забыли... Это не должно быть так. Мы спасли Европу, весь мир от от нечто плохого, ужасного. Сейчас Запад пытается сделать так, чтобы о победе забыли, пытается сделать так, чтобы наши предки воевали, можно так сказать, зазря. Поэтому я, мои друзья хотели сделать так, чтобы мы вместе с этим боролись", - рассказал Александр.
Лавров в ответ подчеркнул, что это одна из главных задач Москвы.
"Потому что это не только попытка перечеркнуть подвиг нашего народа, но и стремление использовать это в современной, практической реальной политике по сдерживанию России, всячески умалить наше место в современном мире, в создании той архитектуры безопасности, которая опирается на устав Объединенных Наций. Для меня очень важно, что такие молодые люди, как ты и твои сверстники, уделяют такое искреннее внимание этой проблеме, и сейчас мы договоримся о том, как ты будешь нас поддерживать", - подчеркнул министр.