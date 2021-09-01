Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/lavrov-1748150022.html
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с победителем всероссийского конкурса "Большая перемена" Александром Луниным, мечтающим стать дипломатом, похвалил... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:02
2021-09-01T13:02
общество
история
мгимо
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748147161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06dd09c2046e9757de84e89f3f486849.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с победителем всероссийского конкурса "Большая перемена" Александром Луниным, мечтающим стать дипломатом, похвалил его за нацеленность на борьбу с искажением истории Великой Отечественной войны на Западе.В июле в ходе видеоконференции президента России Владимира Путина с финалистами конкурса мальчик признался, что мечтает стать министром иностранных дел. На следующий день ему позвонил Сергей Лавров позвонил ему и предложил встретиться после смены в "Артеке".Александру 12 лет, он родом из Армавира, но живет в Москве, учится в классическом пансионе.Министр встретился с мальчиком 1 сентября после своего выступления в МГИМО. Мальчик поднялся на сцену, они сели в кресла и пообщались несколько минут. Лавров в начале разговора отметил, что ему особенно понравилась нацеленность Александра на борьбу с фейками.Лавров в ответ подчеркнул, что это одна из главных задач Москвы."Потому что это не только попытка перечеркнуть подвиг нашего народа, но и стремление использовать это в современной, практической реальной политике по сдерживанию России, всячески умалить наше место в современном мире, в создании той архитектуры безопасности, которая опирается на устав Объединенных Наций. Для меня очень важно, что такие молодые люди, как ты и твои сверстники, уделяют такое искреннее внимание этой проблеме, и сейчас мы договоримся о том, как ты будешь нас поддерживать", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20210708/lavrov-1740375636.html
https://ria.ru/20210901/putin-1748122266.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748147161_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_a35925a6ee88ed3862a6702e57cdab28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, история, мгимо, сергей лавров
13:02 01.09.2021
 
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории

Глава МИД Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с победителем всероссийского конкурса "Большая перемена" Александром Луниным, мечтающим стать дипломатом, похвалил его за нацеленность на борьбу с искажением истории Великой Отечественной войны на Западе.
В июле в ходе видеоконференции президента России Владимира Путина с финалистами конкурса мальчик признался, что мечтает стать министром иностранных дел. На следующий день ему позвонил Сергей Лавров позвонил ему и предложил встретиться после смены в "Артеке".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:27
Лавров заявил о попытках Запада переписать историю
Александру 12 лет, он родом из Армавира, но живет в Москве, учится в классическом пансионе.
Министр встретился с мальчиком 1 сентября после своего выступления в МГИМО. Мальчик поднялся на сцену, они сели в кресла и пообщались несколько минут. Лавров в начале разговора отметил, что ему особенно понравилась нацеленность Александра на борьбу с фейками.
"Я хотел бы чтобы в мире перестали существовать фейки о Великой Отечественной войне. Это очень плохо, когда историю пытаются переписать, сделать так, чтобы все это забыли... Это не должно быть так. Мы спасли Европу, весь мир от от нечто плохого, ужасного. Сейчас Запад пытается сделать так, чтобы о победе забыли, пытается сделать так, чтобы наши предки воевали, можно так сказать, зазря. Поэтому я, мои друзья хотели сделать так, чтобы мы вместе с этим боролись", - рассказал Александр.
Лавров в ответ подчеркнул, что это одна из главных задач Москвы.
"Потому что это не только попытка перечеркнуть подвиг нашего народа, но и стремление использовать это в современной, практической реальной политике по сдерживанию России, всячески умалить наше место в современном мире, в создании той архитектуры безопасности, которая опирается на устав Объединенных Наций. Для меня очень важно, что такие молодые люди, как ты и твои сверстники, уделяют такое искреннее внимание этой проблеме, и сейчас мы договоримся о том, как ты будешь нас поддерживать", - подчеркнул министр.
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
10:57
Путин предложил школьникам поговорить об истории
 
ОбществоисторияМГИМОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
13:42Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
13:40СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
13:37Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
13:36Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
13:35Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
13:32В МИД анонсировали заседание расширенной "тройки" по Афганистану в Кабуле
Лента новостейМолния