https://ria.ru/20210901/lavrov-1748129701.html
Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Индию в противостояние на Востоке
Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Индию в противостояние на Востоке - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Индию в противостояние на Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Индию в свое противостояние на Востоке. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:37
2021-09-01T11:37
2021-09-01T11:37
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Индию в свое противостояние на Востоке."В Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас введены в оборот индо-тихоокеанские стратегии, откровенно преследующие цель, это провозглашено, сдерживания Китая. И пытаются в эти игры вовлекать такого нашего еще одного стратегического партнера, как Индию", - заявил Лавров на открытии учебного года в МГИМО.При этом министр отметил, что "те, кто отдал свой суверенитет и встал в шеренгу во главе с Соединенными Штатами и другими западными странами, не могут ни слова сказать поперек".Ранее Китай призывал США исправить свою "крайне опасную" политику в его отношении, не рассматривать Китай в качестве условного противника.
https://ria.ru/20210901/lavrov-1748126471.html
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в мире, сша, китай, мгимо, сергей лавров, россия
Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Индию в противостояние на Востоке
Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Индию в противостояние на Востоке