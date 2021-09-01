https://ria.ru/20210901/lavrov-1748129701.html

Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Индию в противостояние на Востоке

Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Индию в противостояние на Востоке - РИА Новости, 01.09.2021

Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Индию в противостояние на Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Индию в свое противостояние на Востоке. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:37

2021-09-01T11:37

2021-09-01T11:37

в мире

сша

китай

мгимо

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Индию в свое противостояние на Востоке."В Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас введены в оборот индо-тихоокеанские стратегии, откровенно преследующие цель, это провозглашено, сдерживания Китая. И пытаются в эти игры вовлекать такого нашего еще одного стратегического партнера, как Индию", - заявил Лавров на открытии учебного года в МГИМО.При этом министр отметил, что "те, кто отдал свой суверенитет и встал в шеренгу во главе с Соединенными Штатами и другими западными странами, не могут ни слова сказать поперек".Ранее Китай призывал США исправить свою "крайне опасную" политику в его отношении, не рассматривать Китай в качестве условного противника.

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748126471.html

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748123369.html

сша

китай

россия

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в мире, сша, китай, мгимо, сергей лавров, россия