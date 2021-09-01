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Лавров обвинил Киев в "словесной эквилибристике"

Лавров обвинил Киев в "словесной эквилибристике" - РИА Новости, 01.09.2021

Лавров обвинил Киев в "словесной эквилибристике"

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается "словесной эквилибристикой" — то считает Русь своим исконным названием, РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:25

2021-09-01T11:25

2021-09-01T12:50

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сергей лавров

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается "словесной эквилибристикой" — то считает Русь своим исконным названием, то называет ее Крещение национальным праздником."Президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ самый грязный в мире. Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти", — сказал министр на выступлении в МГИМО.Он назвал Минские соглашения безальтернативными для урегулирования кризиса в Донбассе и подчеркнул, что все документы были добровольно подписаны участниками и единогласно одобрены Совбезом ООН.По его мнению, ставка Запада на нынешние киевские власти оказалась проигрышной, но отказываться от нее пока "не очень комфортно", хотя осознание этой позиции, как считает глава ведомства, "уже приходит, но еще не выразилось в практических шагах".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747972907.html

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украина, сергей лавров, россия, политика, донбасс, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, минские соглашения