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Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Афганистана
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Афганистана - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Афганистана
После выхода войск НАТО из Афганистана для Москвы самое главное - обеспечить безопасность своих союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:06
2021-09-01T11:47
в мире
афганистан
нато
россия
москва
мгимо
сергей лавров
талибан
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. После выхода войск НАТО из Афганистана для Москвы самое главное - обеспечить безопасность своих союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вот сейчас, после выхода натовских войск из Афганистана, для нас самое главное - обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств. Поскольку, во-первых, они наши товарищи по оружию, а во-вторых, от этого зависит напрямую безопасность южных рубежей РФ", - сказал он в ходе выступления в МГИМО."Я очень надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства. И мы в этом направлении сейчас активно работаем", - подчеркнул министр.Попытки навязать Афганистану западную модель демократии были крупнейшей ошибкой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что Афганистан - это "страна, которая традиционно была достаточно децентрализована, в которой клановые и прочие связи, отношения между различными этническими группами играли огромное значение".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего там Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, афганистан, нато, россия, москва, мгимо, сергей лавров, талибан
11:06 01.09.2021 (обновлено: 11:47 01.09.2021)
 
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Афганистана

Глава МИД Лавров: Москва заинтересована в безопасности после выхода НАТО из Афганистана

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. После выхода войск НАТО из Афганистана для Москвы самое главное - обеспечить безопасность своих союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вот сейчас, после выхода натовских войск из Афганистана, для нас самое главное - обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств. Поскольку, во-первых, они наши товарищи по оружию, а во-вторых, от этого зависит напрямую безопасность южных рубежей РФ", - сказал он в ходе выступления в МГИМО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
10:53
Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
"Я очень надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства. И мы в этом направлении сейчас активно работаем", - подчеркнул министр.
Попытки навязать Афганистану западную модель демократии были крупнейшей ошибкой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Каждое государство должно свои дела обустраивать самостоятельно. Все же признали, что навязать Афганистану такую же систему, которая функционирует на Западе, было крупнейшей ошибкой", - заявил Лавров, выступая в МГИМО.
Он напомнил, что Афганистан - это "страна, которая традиционно была достаточно децентрализована, в которой клановые и прочие связи, отношения между различными этническими группами играли огромное значение".
"И столица обычно как-то балансировала все эти отношения. А сказать - завтра у вас будут выборы, все должны голосовать и избрать единого президента, он будет такими-то полномочиями обладать - это не сами афганцы придумали, это им навязывали. Обожглись очень сильно", - добавил он.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего там Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
11:37
Лавров обвинил Запад в попытках втянуть Индию в противостояние на Востоке
 
В миреАфганистанНАТОРоссияМоскваМГИМОСергей ЛавровТалибан
 
 
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