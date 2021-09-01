https://ria.ru/20210901/lavrov-1748123369.html

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Афганистана

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Афганистана - РИА Новости, 01.09.2021

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Афганистана

После выхода войск НАТО из Афганистана для Москвы самое главное - обеспечить безопасность своих союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:06

2021-09-01T11:06

2021-09-01T11:47

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. После выхода войск НАТО из Афганистана для Москвы самое главное - обеспечить безопасность своих союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вот сейчас, после выхода натовских войск из Афганистана, для нас самое главное - обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств. Поскольку, во-первых, они наши товарищи по оружию, а во-вторых, от этого зависит напрямую безопасность южных рубежей РФ", - сказал он в ходе выступления в МГИМО."Я очень надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства. И мы в этом направлении сейчас активно работаем", - подчеркнул министр.Попытки навязать Афганистану западную модель демократии были крупнейшей ошибкой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что Афганистан - это "страна, которая традиционно была достаточно децентрализована, в которой клановые и прочие связи, отношения между различными этническими группами играли огромное значение".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего там Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748120839.html

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в мире, афганистан, нато, россия, москва, мгимо, сергей лавров, талибан