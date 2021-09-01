https://ria.ru/20210901/lavrov-1748122660.html

Россия готова к сотрудничеству с Западом, заявил Лавров

Россия готова к сотрудничеству с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2021

Россия готова к сотрудничеству с Западом, заявил Лавров

Россия не стремится к конфронтации или тем более изоляции, готова к сотрудничеству с Западом, но не по принципу "учитель-ученик", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:59

2021-09-01T10:59

2021-09-01T11:45

в мире

сергей лавров

россия

мгимо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747212455_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_3f34b3b02093a4b7d02afc698e322b5f.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации или тем более изоляции, готова к сотрудничеству с Западом, но не по принципу "учитель-ученик", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никогда не стремились ни к какой конфронтации, ни самоизоляции тем более, и открыты к взаимодействию с теми же западными странами, если они изменят свой подход и перестанут выступать в качестве учителей, которые знают все и которые безгрешны, а вот Россия является учеником, который должен выполнять домашнее задание. Ну так нельзя разговаривать вообще ни с кем, а с Россией тем более", - сказал он в ходе выступления в МГИМО.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет разговаривать с Россией на равных, но это путь в никуда.Он отметил, что Россия открыта к откровенному, конструктивному, взаимоуважительному разговору на основе учета интересов друг друга.

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748120839.html

https://ria.ru/20210901/ssha-1748131691.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сергей лавров, россия, мгимо