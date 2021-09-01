10:59 01.09.2021 (обновлено: 11:45 01.09.2021)
Россия готова к сотрудничеству с Западом, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не на принципе "учитель-ученик"
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации или тем более изоляции, готова к сотрудничеству с Западом, но не по принципу "учитель-ученик", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не стремились ни к какой конфронтации, ни самоизоляции тем более, и открыты к взаимодействию с теми же западными странами, если они изменят свой подход и перестанут выступать в качестве учителей, которые знают все и которые безгрешны, а вот Россия является учеником, который должен выполнять домашнее задание. Ну так нельзя разговаривать вообще ни с кем, а с Россией тем более", - сказал он в ходе выступления в МГИМО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет разговаривать с Россией на равных, но это путь в никуда.
"На межгосударственном уровне наши западные коллеги не очень склонны разговаривать с нами на равных и все время требуют от нас изменить свое поведение и вести себя так, как им кажется правильным. Это путь в никуда", - заявил Лавров на открытии учебного года в МГИМО.
Он отметил, что Россия открыта к откровенному, конструктивному, взаимоуважительному разговору на основе учета интересов друг друга.