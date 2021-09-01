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Зеленский хочет обсудить Крым и Донбасс на встрече с Байденом
Зеленский хочет обсудить Крым и Донбасс на встрече с Байденом - РИА Новости, 01.09.2021
Зеленский хочет обсудить Крым и Донбасс на встрече с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Джо Байденом заявил, что хочет обсудить Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного моря,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T21:50
2021-09-01T21:50
2021-09-01T21:58
в мире
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джо байден
владимир зеленский
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сша
азовское море
россия
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Джо Байденом заявил, что хочет обсудить Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного моря, сообщает журналистский пул Белого дома.Как говорится в распространенном сообщении, Зеленский на встрече заявил, что хочет обсудить ситуацию в Донбассе, "оккупацию Россией Крыма", а также безопасность в регионе Черного и Азовского морей."США наш стратегический партнер и сторонник нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал Зеленский.
https://ria.ru/20210901/garantii-1748112432.html
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в мире, республика крым, джо байден, владимир зеленский, донбасс, сша, азовское море, россия
21:50 01.09.2021 (обновлено: 21:58 01.09.2021)
Зеленский хочет обсудить Крым и Донбасс на встрече с Байденом
Президент Украины Зеленский выдвинул Крым и Донбасс темами переговоров с Джо Байденом