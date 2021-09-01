https://ria.ru/20210901/krym-1748242664.html

Зеленский хочет обсудить Крым и Донбасс на встрече с Байденом

Зеленский хочет обсудить Крым и Донбасс на встрече с Байденом - РИА Новости, 01.09.2021

Зеленский хочет обсудить Крым и Донбасс на встрече с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Джо Байденом заявил, что хочет обсудить Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного моря,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T21:50

2021-09-01T21:50

2021-09-01T21:58

в мире

республика крым

джо байден

владимир зеленский

донбасс

сша

азовское море

россия

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Джо Байденом заявил, что хочет обсудить Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного моря, сообщает журналистский пул Белого дома.Как говорится в распространенном сообщении, Зеленский на встрече заявил, что хочет обсудить ситуацию в Донбассе, "оккупацию Россией Крыма", а также безопасность в регионе Черного и Азовского морей."США наш стратегический партнер и сторонник нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал Зеленский.

https://ria.ru/20210901/garantii-1748112432.html

республика крым

донбасс

сша

азовское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, республика крым, джо байден, владимир зеленский, донбасс, сша, азовское море, россия