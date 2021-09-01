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Туризм
https://ria.ru/20210901/krym-1748128870.html
В Крыму в этом году отдохнуло рекордное число туристов
В Крыму в этом году отдохнуло рекордное число туристов - РИА Новости, 01.09.2021
В Крыму в этом году отдохнуло рекордное число туристов
Крым побил все рекорды по количеству туристов: за восемь месяцев в этом году полуостров посетило 7,2 миллиона отдыхающих, сообщил глава региона Сергей Аксенов в РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:13
2021-09-01T12:30
туризм
отдых
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
туристы
туризм
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крым побил все рекорды по количеству туристов: за восемь месяцев в этом году полуостров посетило 7,2 миллиона отдыхающих, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем аккаунте во "ВКонтакте".По словам чиновника, турпоток уже превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 года на 24 процента. Он уточнил, что большинство отдыхающих прибыло в Крым на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, треть — на самолетах. Реже всего для поездки в отпуск использовали железнодорожный транспорт."Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции, соблюдая требования Роспотребнадзора", — отметил глава региона.Аксенов добавил, что в этом году туротрасль входит в осеннюю фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, "подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона".
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отдых, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, сергей аксенов (политик), туристы, туризм, коронавирус covid-19
12:13 01.09.2021 (обновлено: 12:30 01.09.2021)
 

В Крыму в этом году отдохнуло рекордное число туристов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крым побил все рекорды по количеству туристов: за восемь месяцев в этом году полуостров посетило 7,2 миллиона отдыхающих, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем аккаунте во "ВКонтакте".
По словам чиновника, турпоток уже превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 года на 24 процента. Он уточнил, что большинство отдыхающих прибыло в Крым на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, треть — на самолетах. Реже всего для поездки в отпуск использовали железнодорожный транспорт.
"Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции, соблюдая требования Роспотребнадзора", — отметил глава региона.
Аксенов добавил, что в этом году туротрасль входит в осеннюю фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, "подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона".
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ТуризмОтдыхРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - ТуризмСергей Аксенов (политик)туристыТуризмКоронавирус COVID-19
 
 
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