https://ria.ru/20210901/krym-1748128870.html

В Крыму в этом году отдохнуло рекордное число туристов

В Крыму в этом году отдохнуло рекордное число туристов - РИА Новости, 01.09.2021

В Крыму в этом году отдохнуло рекордное число туристов

Крым побил все рекорды по количеству туристов: за восемь месяцев в этом году полуостров посетило 7,2 миллиона отдыхающих, сообщил глава региона Сергей Аксенов в РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:13

2021-09-01T12:13

2021-09-01T12:30

туризм

отдых

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

туристы

туризм

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крым побил все рекорды по количеству туристов: за восемь месяцев в этом году полуостров посетило 7,2 миллиона отдыхающих, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем аккаунте во "ВКонтакте".По словам чиновника, турпоток уже превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 года на 24 процента. Он уточнил, что большинство отдыхающих прибыло в Крым на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, треть — на самолетах. Реже всего для поездки в отпуск использовали железнодорожный транспорт."Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции, соблюдая требования Роспотребнадзора", — отметил глава региона.Аксенов добавил, что в этом году туротрасль входит в осеннюю фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, "подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона".

https://ria.ru/20210901/turisty-1748117021.html

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отдых, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, сергей аксенов (политик), туристы, туризм, коронавирус covid-19