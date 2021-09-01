https://ria.ru/20210901/krushenie-1748097853.html
В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США
В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США - РИА Новости, 01.09.2021
В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США
Вертолет ВМС США MH-60S упал в воду у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота США в Twitter. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:06
2021-09-01T07:06
2021-09-01T09:55
в мире
сша
калифорния
сан-диего
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/106660/92/1066609274_0:226:2700:1745_1920x0_80_0_0_212c8decc6a042a61f823c704eb09231.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Вертолет ВМС США MH-60S упал в воду у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота США в Twitter.Он взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и потерпел крушение примерно в 110 километрах от берега.По данным береговой охраны, одного человека удалось спасти, пятеро числятся пропавшими без вести.MH-60S — модификация вертолета SH-60 Seahawk, разработанная для ВМС США, всего на вооружении американских моряков находятся более 500 вертолетов этого типа.
https://ria.ru/20210828/protest-1747629604.html
сша
калифорния
сан-диего
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/106660/92/1066609274_307:0:2700:1795_1920x0_80_0_0_ed16ab5e512c850f32f40d98f7bc3dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, сан-диего, военно-морские силы сша
07:06 01.09.2021 (обновлено: 09:55 01.09.2021)
В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США
У берегов Сан-Диего в штате Калифорния потерпел крушение вертолет ВМС США