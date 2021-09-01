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В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США

В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США - РИА Новости, 01.09.2021

В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США

Вертолет ВМС США MH-60S упал в воду у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота США в Twitter. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T07:06

2021-09-01T07:06

2021-09-01T09:55

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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Вертолет ВМС США MH-60S упал в воду у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота США в Twitter.Он взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и потерпел крушение примерно в 110 километрах от берега.По данным береговой охраны, одного человека удалось спасти, пятеро числятся пропавшими без вести.MH-60S — модификация вертолета SH-60 Seahawk, разработанная для ВМС США, всего на вооружении американских моряков находятся более 500 вертолетов этого типа.

https://ria.ru/20210828/protest-1747629604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, калифорния, сан-диего, военно-морские силы сша