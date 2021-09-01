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В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США
В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США - РИА Новости, 01.09.2021
В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США
Вертолет ВМС США MH-60S упал в воду у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота США в Twitter. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:06
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в мире
сша
калифорния
сан-диего
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Вертолет ВМС США MH-60S упал в воду у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота США в Twitter.Он взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и потерпел крушение примерно в 110 километрах от берега.По данным береговой охраны, одного человека удалось спасти, пятеро числятся пропавшими без вести.MH-60S — модификация вертолета SH-60 Seahawk, разработанная для ВМС США, всего на вооружении американских моряков находятся более 500 вертолетов этого типа.
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в мире, сша, калифорния, сан-диего, военно-морские силы сша
07:06 01.09.2021 (обновлено: 09:55 01.09.2021)
 
В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США

У берегов Сан-Диего в штате Калифорния потерпел крушение вертолет ВМС США

© Flickr / U.S. Pacific FleetВертолет MH-60S Knight Hawk и эскадренный миноносец USS Chafee Тихоокеанского флота ВМС США
Вертолет MH-60S Knight Hawk и эскадренный миноносец USS Chafee Тихоокеанского флота ВМС США - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Flickr / U.S. Pacific Fleet
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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Вертолет ВМС США MH-60S упал в воду у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота США в Twitter.
Он взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и потерпел крушение примерно в 110 километрах от берега.
По данным береговой охраны, одного человека удалось спасти, пятеро числятся пропавшими без вести.

"Поисково-спасательные операции продолжаются с участием нескольких воздушных и плавсредств береговой охраны и военно-морского флота", — говорится в заявлении флота.

MH-60S — модификация вертолета SH-60 Seahawk, разработанная для ВМС США, всего на вооружении американских моряков находятся более 500 вертолетов этого типа.
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