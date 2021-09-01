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Наука
https://ria.ru/20210901/kosmos-1748214495.html
Центр коммерческого космоса начал работу в Самарском университете
Центр коммерческого космоса начал работу в Самарском университете - РИА Новости, 01.09.2021
Центр коммерческого космоса начал работу в Самарском университете
Центр коммерческого космоса, который станет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками, заработал в Самарском... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:21
2021-09-01T18:21
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экономика
самарская область
роскосмос
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САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Центр коммерческого космоса, который станет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками, заработал в Самарском университете, сообщает пресс-служба вуза.Директором центра назначен доктор физико-математических наук Антон Дорошин, до этого возглавлявший в вузе Институт ракетно-космической техники. По его словам, Центр коммерческого космоса будет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками, его деятельность позволит снизить "порог входа" частных игроков на рынок космической деятельности."Государству и "Роскосмосу" целесообразно передать часть задач по разработке, испытанию, производству и эксплуатации малых космических систем на аутсорсинг, включая изготовление сверхлегких ракет-носителей и малых спутников, так как малые задачи экономически оказываются слишком затратны для госкорпорации. Для малых разработок экономически выгодно малоразмерное и энергетически эффективное оборудование на площадке малого испытательного сервисного центра. Да и стоимость его услуг для коммерческого потребителя будет существенно ниже, нежели в "Роскосмосе", - приводит слова Дорошина пресс-служба.Центр коммерческого космоса является одним из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ Самарской области "Инженерия будущего", его создание инициировала госкорпорация "Роскосмос".Центр объединит компетенции Самарского университета, РКЦ "Прогресс" и других инновационных компаний аэрокосмического кластера региона для поддержки частной космической инициативы.Это могут быть разнообразные услуги и сервисы: обработка информации космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, картографические и геоинформационные системы и сервисы, разработка, исследования и испытания конструкций и функционирования целевой аппаратуры малых космических аппаратов и спутников, а также построение космических аппаратов или атмосферных дронов "под ключ".
https://ria.ru/20210715/nauka-1741376788.html
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экономика, самарская область, роскосмос, космос - риа наука, ркц "прогресс", навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет
18:21 01.09.2021
 

Центр коммерческого космоса начал работу в Самарском университете

© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровВид на озеро Байкал с МКС
Вид на озеро Байкал с МКС - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
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САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Центр коммерческого космоса, который станет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками, заработал в Самарском университете, сообщает пресс-служба вуза.

"С 1 сентября в Самарском университете начинает действовать Центр коммерческого космоса. Соответствующий приказ подписал ректор Владимир Богатырев", - говорится в сообщении.

Директором центра назначен доктор физико-математических наук Антон Дорошин, до этого возглавлявший в вузе Институт ракетно-космической техники. По его словам, Центр коммерческого космоса будет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками, его деятельность позволит снизить "порог входа" частных игроков на рынок космической деятельности.
"Государству и "Роскосмосу" целесообразно передать часть задач по разработке, испытанию, производству и эксплуатации малых космических систем на аутсорсинг, включая изготовление сверхлегких ракет-носителей и малых спутников, так как малые задачи экономически оказываются слишком затратны для госкорпорации. Для малых разработок экономически выгодно малоразмерное и энергетически эффективное оборудование на площадке малого испытательного сервисного центра. Да и стоимость его услуг для коммерческого потребителя будет существенно ниже, нежели в "Роскосмосе", - приводит слова Дорошина пресс-служба.
Центр коммерческого космоса является одним из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ Самарской области "Инженерия будущего", его создание инициировала госкорпорация "Роскосмос".
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Центр объединит компетенции Самарского университета, РКЦ "Прогресс" и других инновационных компаний аэрокосмического кластера региона для поддержки частной космической инициативы.
Это могут быть разнообразные услуги и сервисы: обработка информации космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, картографические и геоинформационные системы и сервисы, разработка, исследования и испытания конструкций и функционирования целевой аппаратуры малых космических аппаратов и спутников, а также построение космических аппаратов или атмосферных дронов "под ключ".
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