https://ria.ru/20210901/kosmos-1748214495.html

Центр коммерческого космоса начал работу в Самарском университете

Центр коммерческого космоса начал работу в Самарском университете - РИА Новости, 01.09.2021

Центр коммерческого космоса начал работу в Самарском университете

Центр коммерческого космоса, который станет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками, заработал в Самарском... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:21

2021-09-01T18:21

2021-09-01T18:21

наука

экономика

самарская область

роскосмос

космос - риа наука

ркц "прогресс"

навигатор абитуриента

университетская наука

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САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Центр коммерческого космоса, который станет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками, заработал в Самарском университете, сообщает пресс-служба вуза.Директором центра назначен доктор физико-математических наук Антон Дорошин, до этого возглавлявший в вузе Институт ракетно-космической техники. По его словам, Центр коммерческого космоса будет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками, его деятельность позволит снизить "порог входа" частных игроков на рынок космической деятельности."Государству и "Роскосмосу" целесообразно передать часть задач по разработке, испытанию, производству и эксплуатации малых космических систем на аутсорсинг, включая изготовление сверхлегких ракет-носителей и малых спутников, так как малые задачи экономически оказываются слишком затратны для госкорпорации. Для малых разработок экономически выгодно малоразмерное и энергетически эффективное оборудование на площадке малого испытательного сервисного центра. Да и стоимость его услуг для коммерческого потребителя будет существенно ниже, нежели в "Роскосмосе", - приводит слова Дорошина пресс-служба.Центр коммерческого космоса является одним из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ Самарской области "Инженерия будущего", его создание инициировала госкорпорация "Роскосмос".Центр объединит компетенции Самарского университета, РКЦ "Прогресс" и других инновационных компаний аэрокосмического кластера региона для поддержки частной космической инициативы.Это могут быть разнообразные услуги и сервисы: обработка информации космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, картографические и геоинформационные системы и сервисы, разработка, исследования и испытания конструкций и функционирования целевой аппаратуры малых космических аппаратов и спутников, а также построение космических аппаратов или атмосферных дронов "под ключ".

https://ria.ru/20210715/nauka-1741376788.html

https://na.ria.ru/20191209/1562021203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, самарская область, роскосмос, космос - риа наука, ркц "прогресс", навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет