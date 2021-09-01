https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748133360.html

В Москве за сутки госпитализировали более 480 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 480 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 480 человек с COVID-19

Более 480 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 315 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:51

2021-09-01T11:51

2021-09-01T11:51

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 480 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 315 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Кроме того, в городе выздоровели ещё 1 936 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 448 644. В столице скончались 47 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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