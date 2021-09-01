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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748128645.html
В России за сутки выписали 18 325 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 18 325 человек после COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
В России за сутки выписали 18 325 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 18 325 человек после COVID-19, за все время – 6 199 379, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:32
2021-09-01T11:32
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 325 человек после COVID-19, за все время – 6 199 379, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 325 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 199 379", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписались 1936 человек, в Подмосковье – 1281, в Санкт-Петербурге – 1039.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:32 01.09.2021
 
В России за сутки выписали 18 325 человек после COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выписали 18 325 человек после COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 325 человек после COVID-19, за все время – 6 199 379, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 325 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 199 379", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписались 1936 человек, в Подмосковье – 1281, в Санкт-Петербурге – 1039.
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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