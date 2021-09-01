https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748128645.html

В России за сутки выписали 18 325 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 18 325 человек после COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021

В России за сутки выписали 18 325 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 18 325 человек после COVID-19, за все время – 6 199 379, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:32

2021-09-01T11:32

2021-09-01T11:32

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 325 человек после COVID-19, за все время – 6 199 379, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 325 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 199 379", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписались 1936 человек, в Подмосковье – 1281, в Санкт-Петербурге – 1039.

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748128410.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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