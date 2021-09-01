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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748128410.html
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.09.2021
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом
В России за сутки подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 184 014, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:31
2021-09-01T11:31
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
свердловская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 184 014, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 790 смертей… За весь период по России умерло 184 014 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 47, Санкт-Петербурге - 34, Свердловской области - 33.
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общество, санкт-петербург, свердловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 01.09.2021
 
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в России подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 184 014, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 790 смертей… За весь период по России умерло 184 014 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 47, Санкт-Петербурге - 34, Свердловской области - 33.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургСвердловская областьМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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