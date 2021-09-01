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В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.09.2021
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом
В России за сутки подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 184 014, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:31
2021-09-01T11:31
2021-09-01T11:31
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 184 014, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 790 смертей… За весь период по России умерло 184 014 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 47, Санкт-Петербурге - 34, Свердловской области - 33.
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общество, санкт-петербург, свердловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом
Оперштаб: за сутки в России подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19