https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748128410.html

В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.09.2021

В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом

В России за сутки подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 184 014, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:31

2021-09-01T11:31

2021-09-01T11:31

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

свердловская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 184 014, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 790 смертей… За весь период по России умерло 184 014 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 47, Санкт-Петербурге - 34, Свердловской области - 33.

санкт-петербург

свердловская область

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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