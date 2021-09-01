Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html
Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям
Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям - РИА Новости, 01.09.2021
Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям
Коронавирус относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям, к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Исследование опубликовано в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:23
2021-09-01T13:21
распространение коронавируса
в мире
наука
сша
здоровье - общество
здоровье
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582153464_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_e1920d9cfd845c0305f4c4c30f7c50d4.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Коронавирус относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям, к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Исследование опубликовано в журнале Journal Circulation Research.Эксперты изучили, как коронавирус воздействует на кровеносную систему. Выяснилось, что белок, который содержится в нем, разрушает митохондрии клеток.Ученые доказали, что именно он наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы. Так, исследователи создали искусственный вирус, где содержался только этот протеин. Его деятельность, в свою очередь, приводит к поражению эндотелия стенок сосудов.По мнению специалистов, у пациентов с COVID-19 cначала воспаляются ткани легочной системы, а только потом начинаются проблемы с дыханием. Это объясняет, почему у больных наблюдаются инсульты или другие осложнения, связанные с нарушениями кровообращения.Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 на фоне вирусной пневмонии может развиваться глубокое воспаление сосудов и нарушаться свертываемость крови. Это требует лечения в стационаре. После выписки таким пациентам могут назначить препараты, предупреждающие образование тромбов.
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747948665.html
https://ria.ru/20210831/vspyshka-1748061196.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582153464_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_3eacc3a015d60ceadd776948700638b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, наука, сша, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
11:23 01.09.2021 (обновлено: 13:21 01.09.2021)
 
Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям

Американские ученые выяснили, что COVID-19 относится к сосудистым заболеваниям

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/agsandrew/rbhavanaВлияние коронавируса на сердце
Влияние коронавируса на сердце - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/agsandrew/rbhavana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Коронавирус относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям, к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Исследование опубликовано в журнале Journal Circulation Research.
Эксперты изучили, как коронавирус воздействует на кровеносную систему. Выяснилось, что белок, который содержится в нем, разрушает митохондрии клеток.
Традиционная китайская медицина - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 11:03Россия-Китай: Главное
Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом
Ученые доказали, что именно он наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы. Так, исследователи создали искусственный вирус, где содержался только этот протеин. Его деятельность, в свою очередь, приводит к поражению эндотелия стенок сосудов.
По мнению специалистов, у пациентов с COVID-19 cначала воспаляются ткани легочной системы, а только потом начинаются проблемы с дыханием. Это объясняет, почему у больных наблюдаются инсульты или другие осложнения, связанные с нарушениями кровообращения.
Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 на фоне вирусной пневмонии может развиваться глубокое воспаление сосудов и нарушаться свертываемость крови. Это требует лечения в стационаре. После выписки таким пациентам могут назначить препараты, предупреждающие образование тромбов.
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 19:07
Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России
 
Распространение коронавирусаВ миреНаукаСШАЗдоровье - ОбществоЗдоровьеКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
13:42Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
13:40СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
13:37Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
13:36Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
13:35Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
13:32В МИД анонсировали заседание расширенной "тройки" по Афганистану в Кабуле
Лента новостейМолния