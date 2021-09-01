https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html
Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям
Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям - РИА Новости, 01.09.2021
Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям
Коронавирус относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям, к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Исследование опубликовано в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:23
2021-09-01T11:23
2021-09-01T13:21
распространение коронавируса
в мире
наука
сша
здоровье - общество
здоровье
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582153464_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_e1920d9cfd845c0305f4c4c30f7c50d4.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Коронавирус относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям, к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Исследование опубликовано в журнале Journal Circulation Research.Эксперты изучили, как коронавирус воздействует на кровеносную систему. Выяснилось, что белок, который содержится в нем, разрушает митохондрии клеток.Ученые доказали, что именно он наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы. Так, исследователи создали искусственный вирус, где содержался только этот протеин. Его деятельность, в свою очередь, приводит к поражению эндотелия стенок сосудов.По мнению специалистов, у пациентов с COVID-19 cначала воспаляются ткани легочной системы, а только потом начинаются проблемы с дыханием. Это объясняет, почему у больных наблюдаются инсульты или другие осложнения, связанные с нарушениями кровообращения.Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 на фоне вирусной пневмонии может развиваться глубокое воспаление сосудов и нарушаться свертываемость крови. Это требует лечения в стационаре. После выписки таким пациентам могут назначить препараты, предупреждающие образование тромбов.
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747948665.html
https://ria.ru/20210831/vspyshka-1748061196.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582153464_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_3eacc3a015d60ceadd776948700638b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наука, сша, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
11:23 01.09.2021 (обновлено: 13:21 01.09.2021)
Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям
Американские ученые выяснили, что COVID-19 относится к сосудистым заболеваниям