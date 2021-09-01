https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html

Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям

Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям - РИА Новости, 01.09.2021

Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям

Коронавирус относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям, к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Исследование опубликовано в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:23

2021-09-01T11:23

2021-09-01T13:21

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Коронавирус относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям, к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Исследование опубликовано в журнале Journal Circulation Research.Эксперты изучили, как коронавирус воздействует на кровеносную систему. Выяснилось, что белок, который содержится в нем, разрушает митохондрии клеток.Ученые доказали, что именно он наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы. Так, исследователи создали искусственный вирус, где содержался только этот протеин. Его деятельность, в свою очередь, приводит к поражению эндотелия стенок сосудов.По мнению специалистов, у пациентов с COVID-19 cначала воспаляются ткани легочной системы, а только потом начинаются проблемы с дыханием. Это объясняет, почему у больных наблюдаются инсульты или другие осложнения, связанные с нарушениями кровообращения.Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 на фоне вирусной пневмонии может развиваться глубокое воспаление сосудов и нарушаться свертываемость крови. Это требует лечения в стационаре. После выписки таким пациентам могут назначить препараты, предупреждающие образование тромбов.

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747948665.html

https://ria.ru/20210831/vspyshka-1748061196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, наука, сша, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19