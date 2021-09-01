https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748113874.html
Вокалист группы Kiss заразился коронавирусом
Вокалист группы Kiss заразился коронавирусом - РИА Новости, 01.09.2021
Вокалист группы Kiss заразился коронавирусом
Солист рок-группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом, коллективу пришлось отложить четыре концерта в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс и Висконсин,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:24
2021-09-01T10:24
2021-09-01T10:31
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иллинойс
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Солист рок-группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом, коллективу пришлось отложить четыре концерта в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс и Висконсин, говорится в заявлении группы.Ранее группа сообщила о том, что ее вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли заразился коронавирусом, Kiss в этой связи отменил запланированный концерт в Пенсильвании.Все участники группы полностью вакцинированы от COVID-19."Kiss отложит следующие четыре концерта... Джин Симмонс сейчас сдал положительный тест на COVID, у него легкие симптомы", - сообщается в заявлении Kiss.Согласно релизу, группа уйдет на десятидневный карантин.Рок-группа Kiss была основана в 1973 году. В текущий состав группы входят Пол Стэнли (вокал, ритм-гитара), Джин Симмонс (вокал, бас-гитара), Эрик Сингер (ударные) и Томми Тайер (соло-гитара). Наиболее популярной песней является I Was Made For Lovin' You. Группа имеет более 45 золотых и платиновых альбомов, продала около 100 миллионов записей.
https://ria.ru/20210830/shalyapin-1747795568.html
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в мире, огайо, пенсильвания, иллинойс, kiss, джин симмонс, новости культуры, коронавирус covid-19
10:24 01.09.2021 (обновлено: 10:31 01.09.2021)
Вокалист группы Kiss заразился коронавирусом
Вокалист группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом, группа уйдет на карантин