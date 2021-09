Вокалист группы Kiss заразился коронавирусом

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748113874.html

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Солист рок-группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом, коллективу пришлось отложить четыре концерта в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс и Висконсин, говорится в заявлении группы.Ранее группа сообщила о том, что ее вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли заразился коронавирусом, Kiss в этой связи отменил запланированный концерт в Пенсильвании.Все участники группы полностью вакцинированы от COVID-19."Kiss отложит следующие четыре концерта... Джин Симмонс сейчас сдал положительный тест на COVID, у него легкие симптомы", - сообщается в заявлении Kiss.Согласно релизу, группа уйдет на десятидневный карантин.Рок-группа Kiss была основана в 1973 году. В текущий состав группы входят Пол Стэнли (вокал, ритм-гитара), Джин Симмонс (вокал, бас-гитара), Эрик Сингер (ударные) и Томми Тайер (соло-гитара). Наиболее популярной песней является I Was Made For Lovin' You. Группа имеет более 45 золотых и платиновых альбомов, продала около 100 миллионов записей.

