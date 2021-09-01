Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210901/koppola-1748149356.html
Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме
Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме - РИА Новости, 01.09.2021
Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме
Оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил всерьез заняться фильмом "Мегаполис", который называет проектом всей своей жизни. Издание Deadline узнало, кого РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:54
2021-09-01T16:54
культура
новости культуры
сша
нью-йорк (город)
мишель пфайффер
кейт бланшетт
фрэнсис форд коппола
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748154765_0:0:2666:1500_1920x0_80_0_0_2bcfc6641ebf7ab343086c8daaf94d8d.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил всерьез заняться фильмом "Мегаполис", который называет проектом всей своей жизни. Издание Deadline узнало, кого из голливудских актеров видит в ключевых ролях знаменитый кинематографист. По информации Deadline, Коппола ведет переговоры с Оскаром Айзером, Форестом Уитакером, Кейт Бланшетт, Джоном Войтом, а также Зендаей, Мишель Пфайффер и Джессикой Лэнг. Режиссер планирует пригласить в картину и Джеймса Каана. После роли Сонни Корлеоне в "Крестном отце" (1972) актер стал одной из величайших звезд тех лет. Но в "Мегаполисе", как сообщается, будут еще много других актеров. Фрэнсис Форд Коппола работает над картиной много лет, но реализовать проект все время что-то мешало. Однако сейчас кинематографист настроен решительно и заявил Deadline, что хотел бы приступить к съемкам осенью 2022 года. Фрэнсис Форд Коппола понимает, что "Мегаполис" — рискованный проект, поскольку будет отличаться от франшиз и других фильмов, которые сейчас нравятся публике. Картина будет основана на древнеримском эпосе "О заговоре Катилины", но с акцентом на современную Америку. В центре событий окажется архитектор из Нью-Йорка, который намерен превратить город, погрязший в финансовом кризисе, в утопию. Однако на его пути встанет чересчур консервативный мэр. Последний фильм Копполы — хоррор "Между" вышел в 2011 году. Увы, лента не имела успеха в прокате и у критиков. При бюджете в семь миллионов долларов она собрала лишь 627 тысяч.
https://ria.ru/20210804/brendanfraser-1744299904.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748154765_289:0:2289:1500_1920x0_80_0_0_2b214df23127f03b254b241349e67a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, сша, нью-йорк (город), мишель пфайффер, кейт бланшетт, фрэнсис форд коппола, кино и сериалы, зендая
16:54 01.09.2021
 

Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме

© AFP/Getty Images/Cindy Ord, AP/Invision/Joel C Ryan, AP/Invision/Matt SaylesОскар Айзек, Кейт Бланшетт и Форест Уитакер
Оскар Айзек, Кейт Бланшетт и Форест Уитакер
© AFP/Getty Images/Cindy Ord, AP/Invision/Joel C Ryan, AP/Invision/Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил всерьез заняться фильмом "Мегаполис", который называет проектом всей своей жизни. Издание Deadline узнало, кого из голливудских актеров видит в ключевых ролях знаменитый кинематографист.
По информации Deadline, Коппола ведет переговоры с Оскаром Айзером, Форестом Уитакером, Кейт Бланшетт, Джоном Войтом, а также Зендаей, Мишель Пфайффер и Джессикой Лэнг.
Режиссер планирует пригласить в картину и Джеймса Каана. После роли Сонни Корлеоне в "Крестном отце" (1972) актер стал одной из величайших звезд тех лет. Но в "Мегаполисе", как сообщается, будут еще много других актеров.
Фрэнсис Форд Коппола работает над картиной много лет, но реализовать проект все время что-то мешало. Однако сейчас кинематографист настроен решительно и заявил Deadline, что хотел бы приступить к съемкам осенью 2022 года.

"Я думаю, главная новость заключается в том, что я остаюсь таким же, каким был 20 или 40 лет назад. Я по-прежнему готов создать картину своей мечты, даже если мне придется вложить собственные деньги. Я готов дать 100 миллионов долларов. Не хочу, но сделаю, если придется", — рассказал он.

Фрэнсис Форд Коппола понимает, что "Мегаполис" — рискованный проект, поскольку будет отличаться от франшиз и других фильмов, которые сейчас нравятся публике.
Картина будет основана на древнеримском эпосе "О заговоре Катилины", но с акцентом на современную Америку. В центре событий окажется архитектор из Нью-Йорка, который намерен превратить город, погрязший в финансовом кризисе, в утопию. Однако на его пути встанет чересчур консервативный мэр.
Последний фильм Копполы — хоррор "Между" вышел в 2011 году. Увы, лента не имела успеха в прокате и у критиков. При бюджете в семь миллионов долларов она собрала лишь 627 тысяч.
Брендан Фрейзер - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:06Культура
Брендана Фрейзера утвердили на роль в новом фильме Мартина Скорсезе
 
КультураНовости культурыСШАНью-Йорк (город)Мишель ПфайфферКейт БланшеттФрэнсис Форд КопполаКино и сериалыЗендая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при Талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
05:23Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов
05:20Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона
Лента новостейМолния