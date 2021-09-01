https://ria.ru/20210901/koppola-1748149356.html
Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме
Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме - РИА Новости, 01.09.2021
Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме
Оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил всерьез заняться фильмом "Мегаполис", который называет проектом всей своей жизни. Издание Deadline узнало, кого РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:54
2021-09-01T16:54
2021-09-01T16:54
культура
новости культуры
сша
нью-йорк (город)
мишель пфайффер
кейт бланшетт
фрэнсис форд коппола
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил всерьез заняться фильмом "Мегаполис", который называет проектом всей своей жизни. Издание Deadline узнало, кого из голливудских актеров видит в ключевых ролях знаменитый кинематографист. По информации Deadline, Коппола ведет переговоры с Оскаром Айзером, Форестом Уитакером, Кейт Бланшетт, Джоном Войтом, а также Зендаей, Мишель Пфайффер и Джессикой Лэнг. Режиссер планирует пригласить в картину и Джеймса Каана. После роли Сонни Корлеоне в "Крестном отце" (1972) актер стал одной из величайших звезд тех лет. Но в "Мегаполисе", как сообщается, будут еще много других актеров. Фрэнсис Форд Коппола работает над картиной много лет, но реализовать проект все время что-то мешало. Однако сейчас кинематографист настроен решительно и заявил Deadline, что хотел бы приступить к съемкам осенью 2022 года. Фрэнсис Форд Коппола понимает, что "Мегаполис" — рискованный проект, поскольку будет отличаться от франшиз и других фильмов, которые сейчас нравятся публике. Картина будет основана на древнеримском эпосе "О заговоре Катилины", но с акцентом на современную Америку. В центре событий окажется архитектор из Нью-Йорка, который намерен превратить город, погрязший в финансовом кризисе, в утопию. Однако на его пути встанет чересчур консервативный мэр. Последний фильм Копполы — хоррор "Между" вышел в 2011 году. Увы, лента не имела успеха в прокате и у критиков. При бюджете в семь миллионов долларов она собрала лишь 627 тысяч.
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РИА Новости
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новости культуры, сша, нью-йорк (город), мишель пфайффер, кейт бланшетт, фрэнсис форд коппола, кино и сериалы, зендая
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил всерьез заняться фильмом "Мегаполис", который называет проектом всей своей жизни. Издание Deadline узнало
, кого из голливудских актеров видит в ключевых ролях знаменитый кинематографист.
По информации Deadline, Коппола ведет переговоры с Оскаром Айзером, Форестом Уитакером, Кейт Бланшетт, Джоном Войтом, а также Зендаей, Мишель Пфайффер и Джессикой Лэнг.
Режиссер планирует пригласить в картину и Джеймса Каана. После роли Сонни Корлеоне в "Крестном отце" (1972) актер стал одной из величайших звезд тех лет. Но в "Мегаполисе", как сообщается, будут еще много других актеров.
Фрэнсис Форд Коппола работает над картиной много лет, но реализовать проект все время что-то мешало. Однако сейчас кинематографист настроен решительно и заявил Deadline, что хотел бы приступить к съемкам осенью 2022 года.
"Я думаю, главная новость заключается в том, что я остаюсь таким же, каким был 20 или 40 лет назад. Я по-прежнему готов создать картину своей мечты, даже если мне придется вложить собственные деньги. Я готов дать 100 миллионов долларов. Не хочу, но сделаю, если придется", — рассказал он.
Фрэнсис Форд Коппола понимает, что "Мегаполис" — рискованный проект, поскольку будет отличаться от франшиз и других фильмов, которые сейчас нравятся публике.
Картина будет основана на древнеримском эпосе "О заговоре Катилины", но с акцентом на современную Америку. В центре событий окажется архитектор из Нью-Йорка, который намерен превратить город, погрязший в финансовом кризисе, в утопию. Однако на его пути встанет чересчур консервативный мэр.
Последний фильм Копполы — хоррор "Между" вышел в 2011 году. Увы, лента не имела успеха в прокате и у критиков. При бюджете в семь миллионов долларов она собрала лишь 627 тысяч.