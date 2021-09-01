https://ria.ru/20210901/koppola-1748149356.html

Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме

Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме - РИА Новости, 01.09.2021

Фрэнсис Форд Коппола назвал актеров, которых видит в своем главном фильме

Оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил всерьез заняться фильмом "Мегаполис", который называет проектом всей своей жизни. Издание Deadline узнало, кого РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:54

2021-09-01T16:54

2021-09-01T16:54

культура

новости культуры

сша

нью-йорк (город)

мишель пфайффер

кейт бланшетт

фрэнсис форд коппола

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748154765_0:0:2666:1500_1920x0_80_0_0_2bcfc6641ebf7ab343086c8daaf94d8d.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил всерьез заняться фильмом "Мегаполис", который называет проектом всей своей жизни. Издание Deadline узнало, кого из голливудских актеров видит в ключевых ролях знаменитый кинематографист. По информации Deadline, Коппола ведет переговоры с Оскаром Айзером, Форестом Уитакером, Кейт Бланшетт, Джоном Войтом, а также Зендаей, Мишель Пфайффер и Джессикой Лэнг. Режиссер планирует пригласить в картину и Джеймса Каана. После роли Сонни Корлеоне в "Крестном отце" (1972) актер стал одной из величайших звезд тех лет. Но в "Мегаполисе", как сообщается, будут еще много других актеров. Фрэнсис Форд Коппола работает над картиной много лет, но реализовать проект все время что-то мешало. Однако сейчас кинематографист настроен решительно и заявил Deadline, что хотел бы приступить к съемкам осенью 2022 года. Фрэнсис Форд Коппола понимает, что "Мегаполис" — рискованный проект, поскольку будет отличаться от франшиз и других фильмов, которые сейчас нравятся публике. Картина будет основана на древнеримском эпосе "О заговоре Катилины", но с акцентом на современную Америку. В центре событий окажется архитектор из Нью-Йорка, который намерен превратить город, погрязший в финансовом кризисе, в утопию. Однако на его пути встанет чересчур консервативный мэр. Последний фильм Копполы — хоррор "Между" вышел в 2011 году. Увы, лента не имела успеха в прокате и у критиков. При бюджете в семь миллионов долларов она собрала лишь 627 тысяч.

https://ria.ru/20210804/brendanfraser-1744299904.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, сша, нью-йорк (город), мишель пфайффер, кейт бланшетт, фрэнсис форд коппола, кино и сериалы, зендая