https://ria.ru/20210901/kopengagen-1748169038.html
Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных
Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных - РИА Новости, 01.09.2021
Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных
Полиция Копенгагена выделила четыре зоны в центре города, куда по ночам будет закрыт доступ ранее осужденным для безопасности остальных горожан, сообщила... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:34
2021-09-01T14:34
2021-09-01T16:09
в мире
копенгаген
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748168440_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_445e5c6606b95834e235afe9a325178e.jpg
МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости. Полиция Копенгагена выделила четыре зоны в центре города, куда по ночам будет закрыт доступ ранее осужденным для безопасности остальных горожан, сообщила полиция в пресс-релизе."С 14 сентября в центре Копенгагена будут выделены четыре зоны ночной жизни… С полуночи до 5.00 утра вводится запрет на пребывание в них для тех, кто ранее был осужден, например, за применение огнестрельного оружия или насильственное преступление", - говорится в сообщении.Сообщается, что эти зоны наиболее популярны среди туристов, там много баров и ресторанов. Мера будет действовать в течение двух лет. "Речь идет о создании зон, где не будет людей с криминальным прошлым, так что обычные люди могут выходить ночью на улицы города и чувствовать себя в безопасности", - пояснил министр юстиции Ник Хэккеруп.Нарушение этого запрета будет караться штрафом в 10 тысяч крон (более 1,6 тысячи долларов), повторное – тюремным заключением на срок до 30 суток.
https://radiosputnik.ria.ru/20210827/daniya-1747535027.html
копенгаген
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748168440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa9959a8c5bd9ed8a6674934d69957da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, копенгаген, дания
14:34 01.09.2021 (обновлено: 16:09 01.09.2021)
Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных
Полиция закроет доступ в центр Копенгагена по ночам для бывших осужденных
МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости.
Полиция Копенгагена
выделила четыре зоны в центре города, куда по ночам будет закрыт доступ ранее осужденным для безопасности остальных горожан, сообщила полиция в пресс-релизе.
"С 14 сентября в центре Копенгагена будут выделены четыре зоны ночной жизни… С полуночи до 5.00 утра вводится запрет на пребывание в них для тех, кто ранее был осужден, например, за применение огнестрельного оружия или насильственное преступление", - говорится в сообщении.
Сообщается, что эти зоны наиболее популярны среди туристов, там много баров и ресторанов. Мера будет действовать в течение двух лет. "Речь идет о создании зон, где не будет людей с криминальным прошлым, так что обычные люди могут выходить ночью на улицы города и чувствовать себя в безопасности", - пояснил министр юстиции Ник Хэккеруп.
Нарушение этого запрета будет караться штрафом в 10 тысяч крон (более 1,6 тысячи долларов), повторное – тюремным заключением на срок до 30 суток.