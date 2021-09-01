https://ria.ru/20210901/kopengagen-1748169038.html

Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных

Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных - РИА Новости, 01.09.2021

Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных

Полиция Копенгагена выделила четыре зоны в центре города, куда по ночам будет закрыт доступ ранее осужденным для безопасности остальных горожан, сообщила... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:34

2021-09-01T14:34

2021-09-01T16:09

в мире

копенгаген

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748168440_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_445e5c6606b95834e235afe9a325178e.jpg

МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости. Полиция Копенгагена выделила четыре зоны в центре города, куда по ночам будет закрыт доступ ранее осужденным для безопасности остальных горожан, сообщила полиция в пресс-релизе."С 14 сентября в центре Копенгагена будут выделены четыре зоны ночной жизни… С полуночи до 5.00 утра вводится запрет на пребывание в них для тех, кто ранее был осужден, например, за применение огнестрельного оружия или насильственное преступление", - говорится в сообщении.Сообщается, что эти зоны наиболее популярны среди туристов, там много баров и ресторанов. Мера будет действовать в течение двух лет. "Речь идет о создании зон, где не будет людей с криминальным прошлым, так что обычные люди могут выходить ночью на улицы города и чувствовать себя в безопасности", - пояснил министр юстиции Ник Хэккеруп.Нарушение этого запрета будет караться штрафом в 10 тысяч крон (более 1,6 тысячи долларов), повторное – тюремным заключением на срок до 30 суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/daniya-1747535027.html

копенгаген

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, копенгаген, дания