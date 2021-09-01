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Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных
Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных - РИА Новости, 01.09.2021
Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных
Полиция Копенгагена выделила четыре зоны в центре города, куда по ночам будет закрыт доступ ранее осужденным для безопасности остальных горожан, сообщила... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:34
2021-09-01T16:09
в мире
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МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости. Полиция Копенгагена выделила четыре зоны в центре города, куда по ночам будет закрыт доступ ранее осужденным для безопасности остальных горожан, сообщила полиция в пресс-релизе."С 14 сентября в центре Копенгагена будут выделены четыре зоны ночной жизни… С полуночи до 5.00 утра вводится запрет на пребывание в них для тех, кто ранее был осужден, например, за применение огнестрельного оружия или насильственное преступление", - говорится в сообщении.Сообщается, что эти зоны наиболее популярны среди туристов, там много баров и ресторанов. Мера будет действовать в течение двух лет. "Речь идет о создании зон, где не будет людей с криминальным прошлым, так что обычные люди могут выходить ночью на улицы города и чувствовать себя в безопасности", - пояснил министр юстиции Ник Хэккеруп.Нарушение этого запрета будет караться штрафом в 10 тысяч крон (более 1,6 тысячи долларов), повторное – тюремным заключением на срок до 30 суток.
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в мире, копенгаген, дания
14:34 01.09.2021 (обновлено: 16:09 01.09.2021)
 
Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена для экс-осужденных

Полиция закроет доступ в центр Копенгагена по ночам для бывших осужденных

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Копенгаген
Города мира. Копенгаген - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости. Полиция Копенгагена выделила четыре зоны в центре города, куда по ночам будет закрыт доступ ранее осужденным для безопасности остальных горожан, сообщила полиция в пресс-релизе.
"С 14 сентября в центре Копенгагена будут выделены четыре зоны ночной жизни… С полуночи до 5.00 утра вводится запрет на пребывание в них для тех, кто ранее был осужден, например, за применение огнестрельного оружия или насильственное преступление", - говорится в сообщении.
Сообщается, что эти зоны наиболее популярны среди туристов, там много баров и ресторанов. Мера будет действовать в течение двух лет. "Речь идет о создании зон, где не будет людей с криминальным прошлым, так что обычные люди могут выходить ночью на улицы города и чувствовать себя в безопасности", - пояснил министр юстиции Ник Хэккеруп.
Нарушение этого запрета будет караться штрафом в 10 тысяч крон (более 1,6 тысячи долларов), повторное – тюремным заключением на срок до 30 суток.
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