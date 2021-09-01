Компания "Кронштадт" рассказала об экспортных контрактах по ударным дронам
Компания "Кронштадт" подписала первые экспортные контракты на поставку ударных дронов
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орион-Э", представленный на МАКС-2021
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Компания "Кронштадт" подписала экспортные контракты на поставку ударных беспилотников в страны дальнего и ближнего зарубежья, поставки начнутся в следующем году, сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.
Ранее в "Кронштадте" заявили об интересе 20 стран в закупках разведывательно-ударных беспиотников "Орион-Э". Это первое публичное заявление о контрактах на экспорт российских боевых дронов.
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"Первые несколько комплексов БЛА будут готовы к отгрузке инозаказчикам уже в 2022 году. Аппараты выполнены по модульной схеме с открытой архитектурой и могут по требованию заказчиков менять состав оборудования, целевой нагрузки и наземных компонентов в зависимости от условий применения и задач. Данные экспортные образцы в том числе будут оснащены аппаратурой спутниковой передачи данных", — цитируется в сообщении гендиректор компании Сергей Богатиков.
Для производства первых экспортных машин на серийном заводе в Дубне заказаны комплектующие у поставщиков кооперации, они поступят на предприятие в ноябре для начала сборки, добавил топ-менеджер.
Для выполнения данного контракта "Кронштадт" взял у Промсвязьбанка кредит на 3 миллиарда рублей на два года.
"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.