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https://ria.ru/20210901/kontrakty-1748141698.html
Компания "Кронштадт" рассказала об экспортных контрактах по ударным дронам
Компания "Кронштадт" рассказала об экспортных контрактах по ударным дронам - РИА Новости, 01.09.2021
Компания "Кронштадт" рассказала об экспортных контрактах по ударным дронам
Компания "Кронштадт" подписала экспортные контракты на поставку ударных беспилотников в страны дальнего и ближнего зарубежья, поставки начнутся в следующем... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:23
2021-09-01T12:23
безопасность
дубна
промсвязьбанк
кронштадт
сергей богатиков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Компания "Кронштадт" подписала экспортные контракты на поставку ударных беспилотников в страны дальнего и ближнего зарубежья, поставки начнутся в следующем году, сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.Ранее в "Кронштадте" заявили об интересе 20 стран в закупках разведывательно-ударных беспиотников "Орион-Э". Это первое публичное заявление о контрактах на экспорт российских боевых дронов."Первые несколько комплексов БЛА будут готовы к отгрузке инозаказчикам уже в 2022 году. Аппараты выполнены по модульной схеме с открытой архитектурой и могут по требованию заказчиков менять состав оборудования, целевой нагрузки и наземных компонентов в зависимости от условий применения и задач. Данные экспортные образцы в том числе будут оснащены аппаратурой спутниковой передачи данных", — цитируется в сообщении гендиректор компании Сергей Богатиков.Для производства первых экспортных машин на серийном заводе в Дубне заказаны комплектующие у поставщиков кооперации, они поступят на предприятие в ноябре для начала сборки, добавил топ-менеджер.Для выполнения данного контракта "Кронштадт" взял у Промсвязьбанка кредит на 3 миллиарда рублей на два года."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.
https://ria.ru/20210825/kontrakty-1747208055.html
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безопасность, дубна, промсвязьбанк, кронштадт, сергей богатиков
12:23 01.09.2021
 
Компания "Кронштадт" рассказала об экспортных контрактах по ударным дронам

Компания "Кронштадт" подписала первые экспортные контракты на поставку ударных дронов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орион-Э", представленный на МАКС-2021
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э, представленный на МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Компания "Кронштадт" подписала экспортные контракты на поставку ударных беспилотников в страны дальнего и ближнего зарубежья, поставки начнутся в следующем году, сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.
Ранее в "Кронштадте" заявили об интересе 20 стран в закупках разведывательно-ударных беспиотников "Орион-Э". Это первое публичное заявление о контрактах на экспорт российских боевых дронов.
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"Первые несколько комплексов БЛА будут готовы к отгрузке инозаказчикам уже в 2022 году. Аппараты выполнены по модульной схеме с открытой архитектурой и могут по требованию заказчиков менять состав оборудования, целевой нагрузки и наземных компонентов в зависимости от условий применения и задач. Данные экспортные образцы в том числе будут оснащены аппаратурой спутниковой передачи данных", — цитируется в сообщении гендиректор компании Сергей Богатиков.
Для производства первых экспортных машин на серийном заводе в Дубне заказаны комплектующие у поставщиков кооперации, они поступят на предприятие в ноябре для начала сборки, добавил топ-менеджер.
Для выполнения данного контракта "Кронштадт" взял у Промсвязьбанка кредит на 3 миллиарда рублей на два года.
"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.
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БезопасностьДубнаПромсвязьбанкКронштадтСергей Богатиков
 
 
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