https://ria.ru/20210901/koma-1748207122.html

В Тобольске подросток впал в кому после избиения санитаром психбольницы

В Тобольске подросток впал в кому после избиения санитаром психбольницы - РИА Новости, 01.09.2021

В Тобольске подросток впал в кому после избиения санитаром психбольницы

Санитар и пациент тобольской психбольницы обвиняются в том, что сломали ребра, разорвали селезенку и отбили почки находившемуся в стационаре подростку, сообщает РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:39

2021-09-01T17:39

2021-09-01T17:39

происшествия

тюменская область

тобольск

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Санитар и пациент тобольской психбольницы обвиняются в том, что сломали ребра, разорвали селезенку и отбили почки находившемуся в стационаре подростку, сообщает в среду Тюменский областной суд."В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении санитара психиатрической больницы 46-летнего Александра В., с 20 октября по 16 ноября прошлого года вместе с одним из пациентов избивавшего несовершеннолетнего, находившегося на обследовании в стационаре. В результате экзекуций злодеи переломали парню 14 ребер, разорвали селезенку и отбили почки. Потерпевший впал в кому, но от гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы №3, сделавшие парню срочную операцию", - говорится в сообщении.Родственники избитого обратились в полицию. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. В отношении второго участника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.Санитар ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

https://ria.ru/20210824/sanitary-1747112457.html

тюменская область

тобольск

россия

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происшествия, тюменская область, тобольск, россия