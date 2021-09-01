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Китайские школы вводят политику "двух сокращений"
Китайские школы вводят политику "двух сокращений" - РИА Новости, 01.09.2021
Китайские школы вводят политику "двух сокращений"
С нынешнего осеннего семестра в детских садах и школах Китая повсеместно начнут внедрять политику "двух сокращений". Она предполагает сокращение объема домашних РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:14
2021-09-01T16:14
2021-09-01T16:14
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китай
школы
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МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". С нынешнего осеннего семестра в детских садах и школах Китая повсеместно начнут внедрять политику "двух сокращений". Она предполагает сокращение объема домашних заданий и внеклассных занятий для школьников.Внедрение политики "двух сокращений" может принести много пользы. Благодаря снижению учебной нагрузки у школьников появится больше свободного времени на отдых. Сокращение объема внеклассных занятий, с другой стороны, возложит больше ответственности на школьных преподавателей.Стоит отметить, что на днях министерство образования КНР опубликовало циркуляр о совершенствовании управления школьными экзаменами. В документе четко указано, что в первом и втором классах начальной школы будут отменены письменные экзамены, а учащиеся более старших классов будут сдавать экзамены в конце каждого семестра. Промежуточные экзамены могут быть организованы для учащихся средних школ раз в семестр в зависимости от требований учебной программы.В настоящее время в Китае существует обязательное девятилетнее образование.
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китай, школы
МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. С нынешнего осеннего семестра в детских садах и школах Китая
повсеместно начнут внедрять политику "двух сокращений". Она предполагает сокращение объема домашних заданий и внеклассных занятий для школьников.
Внедрение политики "двух сокращений" может принести много пользы. Благодаря снижению учебной нагрузки у школьников появится больше свободного времени на отдых. Сокращение объема внеклассных занятий, с другой стороны, возложит больше ответственности на школьных преподавателей.
Стоит отметить, что на днях министерство образования КНР опубликовало циркуляр о совершенствовании управления школьными экзаменами. В документе четко указано, что в первом и втором классах начальной школы будут отменены письменные экзамены, а учащиеся более старших классов будут сдавать экзамены в конце каждого семестра. Промежуточные экзамены могут быть организованы для учащихся средних школ раз в семестр в зависимости от требований учебной программы.
В настоящее время в Китае существует обязательное девятилетнее образование.