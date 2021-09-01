https://ria.ru/20210901/kitay-1748187100.html

Китайские школы вводят политику "двух сокращений"

Китайские школы вводят политику "двух сокращений" - РИА Новости, 01.09.2021

Китайские школы вводят политику "двух сокращений"

С нынешнего осеннего семестра в детских садах и школах Китая повсеместно начнут внедрять политику "двух сокращений". Она предполагает сокращение объема домашних РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:14

2021-09-01T16:14

2021-09-01T16:14

россия-китай: главное

китай

школы

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МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". С нынешнего осеннего семестра в детских садах и школах Китая повсеместно начнут внедрять политику "двух сокращений". Она предполагает сокращение объема домашних заданий и внеклассных занятий для школьников.Внедрение политики "двух сокращений" может принести много пользы. Благодаря снижению учебной нагрузки у школьников появится больше свободного времени на отдых. Сокращение объема внеклассных занятий, с другой стороны, возложит больше ответственности на школьных преподавателей.Стоит отметить, что на днях министерство образования КНР опубликовало циркуляр о совершенствовании управления школьными экзаменами. В документе четко указано, что в первом и втором классах начальной школы будут отменены письменные экзамены, а учащиеся более старших классов будут сдавать экзамены в конце каждого семестра. Промежуточные экзамены могут быть организованы для учащихся средних школ раз в семестр в зависимости от требований учебной программы.В настоящее время в Китае существует обязательное девятилетнее образование.

https://ria.ru/20210830/kitay-1747874367.html

китай

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китай, школы