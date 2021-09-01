https://ria.ru/20210901/kirkorov-1748171591.html

Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в страну

Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в страну - РИА Новости, 01.09.2021

Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в страну

Высший административный суд Литвы отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на решение властей относительно его въезда в страну, запрет остается в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:48

2021-09-01T14:48

2021-09-01T15:00

в мире

литва

филипп киркоров

шоубиз

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Высший административный суд Литвы отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на решение властей относительно его въезда в страну, запрет остается в силе до 18 января 2026 года, сообщила РИА Новости представитель судебной инстанции Неринга Лукошевичене."Решение первого суда оставлено такое же, апелляционная жалоба отклонена. Запрет на въезд в Литву Киркорову до 18 января 2026 года остается в силе", - сказала Лукошевичене.В начале года МВД Литвы объявило, что по обращению МИД с 19 января внесло Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".

https://ria.ru/20210120/kirkorov-1593861277.html

литва

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в мире, литва, филипп киркоров