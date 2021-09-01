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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210901/kirkorov-1748171591.html
Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в страну
Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в страну - РИА Новости, 01.09.2021
Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в страну
Высший административный суд Литвы отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на решение властей относительно его въезда в страну, запрет остается в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:48
2021-09-01T15:00
в мире
литва
филипп киркоров
шоубиз
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Высший административный суд Литвы отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на решение властей относительно его въезда в страну, запрет остается в силе до 18 января 2026 года, сообщила РИА Новости представитель судебной инстанции Неринга Лукошевичене."Решение первого суда оставлено такое же, апелляционная жалоба отклонена. Запрет на въезд в Литву Киркорову до 18 января 2026 года остается в силе", - сказала Лукошевичене.В начале года МВД Литвы объявило, что по обращению МИД с 19 января внесло Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
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в мире, литва, филипп киркоров
14:48 01.09.2021 (обновлено: 15:00 01.09.2021)
 
Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в страну

Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет въезда в страну до 2026 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Высший административный суд Литвы отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на решение властей относительно его въезда в страну, запрет остается в силе до 18 января 2026 года, сообщила РИА Новости представитель судебной инстанции Неринга Лукошевичене.
"Решение первого суда оставлено такое же, апелляционная жалоба отклонена. Запрет на въезд в Литву Киркорову до 18 января 2026 года остается в силе", - сказала Лукошевичене.
В начале года МВД Литвы объявило, что по обращению МИД с 19 января внесло Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 16:17Культура
Киркоров отреагировал на запрет посещать Литву
 
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