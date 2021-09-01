https://ria.ru/20210901/kinzhal-1748222337.html

Чемезов заявил о невозможности перехвата ракет "Кинжал"

Чемезов заявил о невозможности перехвата ракет "Кинжал" - РИА Новости, 01.09.2021

Чемезов заявил о невозможности перехвата ракет "Кинжал"

На сегодняшний день за рубежом не существует средств для перехвата российских авиационных гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил в среду в ходе форума "Новое... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:56

2021-09-01T18:56

2021-09-01T18:56

безопасность

сергей чемезов

ростех

миг-31

ракетный комплекс "кинжал"

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. На сегодняшний день за рубежом не существует средств для перехвата российских авиационных гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил в среду в ходе форума "Новое знание" гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Вы наверняка уже слышали и по телевизору видели ракеты "Кинжал" - это мы производим. Они, во-первых, высокоточные – попадают именно в цель на дальнем расстоянии точно плюс у них очень высокая скорость. Перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует", - сказал он, рассказывая школьникам об оружии, выпускаемом оборонными предприятиями "Ростеха".Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

https://ria.ru/20210827/tsirkon-1747385601.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сергей чемезов, ростех, миг-31, ракетный комплекс "кинжал"