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Чемезов заявил о невозможности перехвата ракет "Кинжал"
Чемезов заявил о невозможности перехвата ракет "Кинжал" - РИА Новости, 01.09.2021
Чемезов заявил о невозможности перехвата ракет "Кинжал"
На сегодняшний день за рубежом не существует средств для перехвата российских авиационных гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил в среду в ходе форума "Новое... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:56
2021-09-01T18:56
безопасность
сергей чемезов
ростех
миг-31
ракетный комплекс "кинжал"
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. На сегодняшний день за рубежом не существует средств для перехвата российских авиационных гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил в среду в ходе форума "Новое знание" гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Вы наверняка уже слышали и по телевизору видели ракеты "Кинжал" - это мы производим. Они, во-первых, высокоточные – попадают именно в цель на дальнем расстоянии точно плюс у них очень высокая скорость. Перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует", - сказал он, рассказывая школьникам об оружии, выпускаемом оборонными предприятиями "Ростеха".Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
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безопасность, сергей чемезов, ростех, миг-31, ракетный комплекс "кинжал"
18:56 01.09.2021
 
Чемезов заявил о невозможности перехвата ракет "Кинжал"

Гендиректор "Ростеха" Чемезов: перехватить гиперзвуковые ракеты "Кинжал" пока невозможно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. На сегодняшний день за рубежом не существует средств для перехвата российских авиационных гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил в среду в ходе форума "Новое знание" гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Вы наверняка уже слышали и по телевизору видели ракеты "Кинжал" - это мы производим. Они, во-первых, высокоточные – попадают именно в цель на дальнем расстоянии точно плюс у них очень высокая скорость. Перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует", - сказал он, рассказывая школьникам об оружии, выпускаемом оборонными предприятиями "Ростеха".
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
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БезопасностьСергей ЧемезовРостехМиГ-31Ракетный комплекс "Кинжал"
 
 
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