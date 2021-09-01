https://ria.ru/20210901/kinolog-1748095493.html

Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку

Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку - РИА Новости, 01.09.2021

Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку

Ответственный хозяин всегда занимается обучением своей собаки, а если базовыми навыками животное уже обладает, ему можно подобрать один из многочисленных... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T04:50

2021-09-01T04:50

2021-09-01T11:55

общество

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ответственный хозяин всегда занимается обучением своей собаки, а если базовыми навыками животное уже обладает, ему можно подобрать один из многочисленных специальных курсов, рассказал РИА Новости в День знаний президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Обучение собаки – это не только отличная возможность наладить с ней связь, но и показатель ответственного подхода к владению животным. Каждая собака должна обладать базовыми навыками: знать свою кличку и запрещающую команду, уметь ходить на поводке, носить намордник, подходить к хозяину по команде и уметь останавливаться по команде", - сказал Голубев.Он пояснил, что сейчас существует множество курсов дрессировки и учебных кинологических центров с индивидуальными или групповыми занятиями, и подобрать максимально подходящий и собаке, и владельцу вариант не составит труда.Базовым навыкам собаку могут обучить опытные дрессировщики на официальных дрессировочных площадках. Там ее научат не только выполнять команды, но и дадут опыт социализации, что особенно важно при жизни в городе, пояснил Голубев.Индивидуальный подходДля необщительных собак подойдет вариант индивидуальных занятий с кинологом. Такие курсы проходят, как правило, интенсивно и увлекательно, потому что питомцу уделяется больше внимания, чем при групповом обучении."Главное найти такого специалиста, с которым ваш питомец будет чувствовать себя комфортно. Также хозяину важно понимать, что индивидуальные занятия с кинологом совершенно не исключают нахождения владельца на занятиях. Если вы нашли грамотного специалиста, результат не заставит себя долго ждать", - рассказал глава РКФ.Он добавил, что уверенные в себе владельцы могут попробовать заниматься с собакой самостоятельно, но в таком случае надо быть последовательными и четко следить за соблюдением правил."Собака, которая не знает рамок – это несчастная собака. Она все время находится в стрессе, поскольку не может предсказать ваше поведение. Находящая в стрессе собака будет искать выход – или попытается построить иерархию так, чтобы она диктовала вам условия совместного проживания, либо станет "бояться" всего и всех, на всякий случай, чтобы не провоцировать ваше недовольство", - рассказал Голубев.Повторение – мать ученияКроме того, следует учитывать индивидуальные особенности психики собаки и заниматься с ней регулярно. А вот ждать, что собака на всю жизнь запомнит какую-либо команду, выучив ее один раз, не стоит, утверждает кинолог.Он отметил, что не стоит забывать давать питомцу возможность удовлетворять свои потребности в пище, сне и общении. "Если вы переусердствуете в занятиях, то можете даже наблюдать, что послушная собака отказывается выполнять команду, которую до этого знала на отлично. Это может случиться в результате того, что вы не давали ей достаточно отдохнуть", - сказал Голубев.Кинолог напомнил, что за хорошее поведение собаку нужно хвалить, в противном случае она будет лишена эмоциональной поддержки, что тоже может привести к проблемам поведения.Если собака освоила общий курс, для нее можно подобрать специализированные занятия. Активным собакам могут понравиться спортивные дисциплины, например, аджилити (хозяин вместе с питомцем проходит полосу препятствий, что развивает ловкость, концентрацию, реакцию и учит командной работе) или обидиенс (программа, которая позволяет обучить собаку так, что она быстро и безукоризненно сможет выполнять сложные команды)."Существует огромное множество видов деятельности, которые могут освоить собаки: каникросс, дог-фрисби, обучение служебным или поисковым навыкам, пастушья служба и танцы с собаками. Главное подобрать ту дисциплину, которая увлечет самого питомца. Тогда обучение будет идти животному на пользу", - рассказал Голубев.

https://ria.ru/20210826/sobaka-1747279634.html

https://ria.ru/20210821/sobaki-1746647072.html

https://ria.ru/20210801/sobaki-1743819444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф)