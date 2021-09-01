Открылся Венецианский кинофестиваль
© REUTERS / Yara NardiРежиссер Педро Альмодовар и актриса Пенелопа Крус на 78-м Венецианском международном кинофестивале
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Италии открылся 78-й Венецианский кинофестиваль, первым конкурсным фильмом, показанным на Мостре, стали "Параллельные матери" Педро Альмодовара.
Актриса Пенелопа Крус на 78-м Венецианском международном кинофестивале
В одной из главных ролей снялась Пенелопы Крус. Для нее этот фильм — восьмая совместная работа с режиссером.
В центре сюжета женщины, которые стали матерями в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе одиноки, беременности не планировали. На протяжении двух часов, что длится фильм, зритель следит за жизнью мам и детей.
В Основном конкурсе 21 картина, в том числе российская. За главные награды поборется российский фильм "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Они уже были на Мостре: в 2018 году привозили картину "Человек, который удивил всех".
Исполнитель главной роли в их новой картине, Юрий Борисов, также снялся в фильме "Мама, я дома", который покажут вне конкурса в параллельной программе "Горизонты экстра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание главного зала Сала Гранде (SALA GRANDE) перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо.
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Здание главного зала Сала Гранде (SALA GRANDE) перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФранцузская актриса Изабель Юппер на красной дорожке премьеры фильма режиссера Томаса Круитхофа "Обещание" (Les promesses) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
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Французская актриса Изабель Юппер на красной дорожке премьеры фильма режиссера Томаса Круитхофа "Обещание" (Les promesses) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
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Здание главного зала Сала Гранде (SALA GRANDE) перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо.
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Французская актриса Изабель Юппер на красной дорожке премьеры фильма режиссера Томаса Круитхофа "Обещание" (Les promesses) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Среди других картин фестиваля: "Дюна", экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта от Дени Вильнева, "Последняя дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером про французских рыцарей конца XIV века.
Также покажут "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст. Кроме того, в основной программе заявлена автобиографическая картина Паоло Соррентино "Рука Бога" с Тони Сервилло в главной роли.
Главой жюри смотра стал режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо.
Венецианский кинофестиваль продлится по 11 сентября.