https://ria.ru/20210901/kino-1748224461.html

Открылся Венецианский кинофестиваль

Открылся Венецианский кинофестиваль - РИА Новости, 01.09.2021

Открылся Венецианский кинофестиваль

В Италии открылся 78-й Венецианский кинофестиваль, первым конкурсным фильмом, показанным на Мостре, стали "Параллельные матери" Педро Альмодовара. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:15

2021-09-01T19:15

2021-09-01T19:15

культура

италия

венецианский кинофестиваль

кирстен данст

паоло соррентино

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новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Италии открылся 78-й Венецианский кинофестиваль, первым конкурсным фильмом, показанным на Мостре, стали "Параллельные матери" Педро Альмодовара.В одной из главных ролей снялась Пенелопы Крус. Для нее этот фильм — восьмая совместная работа с режиссером.В центре сюжета женщины, которые стали матерями в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе одиноки, беременности не планировали. На протяжении двух часов, что длится фильм, зритель следит за жизнью мам и детей.В Основном конкурсе 21 картина, в том числе российская. За главные награды поборется российский фильм "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Они уже были на Мостре: в 2018 году привозили картину "Человек, который удивил всех".Исполнитель главной роли в их новой картине, Юрий Борисов, также снялся в фильме "Мама, я дома", который покажут вне конкурса в параллельной программе "Горизонты экстра".Среди других картин фестиваля: "Дюна", экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта от Дени Вильнева, "Последняя дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером про французских рыцарей конца XIV века.Также покажут "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст. Кроме того, в основной программе заявлена автобиографическая картина Паоло Соррентино "Рука Бога" с Тони Сервилло в главной роли.Главой жюри смотра стал режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо. Венецианский кинофестиваль продлится по 11 сентября.

https://ria.ru/20210901/kino-1748035008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, венецианский кинофестиваль, кирстен данст, паоло соррентино, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, пон чжун хо