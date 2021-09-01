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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210901/kino-1748224461.html
Открылся Венецианский кинофестиваль
Открылся Венецианский кинофестиваль - РИА Новости, 01.09.2021
Открылся Венецианский кинофестиваль
В Италии открылся 78-й Венецианский кинофестиваль, первым конкурсным фильмом, показанным на Мостре, стали "Параллельные матери" Педро Альмодовара. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:15
2021-09-01T19:15
культура
италия
венецианский кинофестиваль
кирстен данст
паоло соррентино
знаменитости
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Италии открылся 78-й Венецианский кинофестиваль, первым конкурсным фильмом, показанным на Мостре, стали "Параллельные матери" Педро Альмодовара.В одной из главных ролей снялась Пенелопы Крус. Для нее этот фильм — восьмая совместная работа с режиссером.В центре сюжета женщины, которые стали матерями в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе одиноки, беременности не планировали. На протяжении двух часов, что длится фильм, зритель следит за жизнью мам и детей.В Основном конкурсе 21 картина, в том числе российская. За главные награды поборется российский фильм "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Они уже были на Мостре: в 2018 году привозили картину "Человек, который удивил всех".Исполнитель главной роли в их новой картине, Юрий Борисов, также снялся в фильме "Мама, я дома", который покажут вне конкурса в параллельной программе "Горизонты экстра".Среди других картин фестиваля: "Дюна", экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта от Дени Вильнева, "Последняя дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером про французских рыцарей конца XIV века.Также покажут "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст. Кроме того, в основной программе заявлена автобиографическая картина Паоло Соррентино "Рука Бога" с Тони Сервилло в главной роли.Главой жюри смотра стал режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо. Венецианский кинофестиваль продлится по 11 сентября.
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италия, венецианский кинофестиваль, кирстен данст, паоло соррентино, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, пон чжун хо
19:15 01.09.2021
 

Открылся Венецианский кинофестиваль

© REUTERS / Yara NardiРежиссер Педро Альмодовар и актриса Пенелопа Крус на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Режиссер Педро Альмодовар и актриса Пенелопа Крус на 78-м Венецианском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Yara Nardi
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Италии открылся 78-й Венецианский кинофестиваль, первым конкурсным фильмом, показанным на Мостре, стали "Параллельные матери" Педро Альмодовара.
© REUTERS / Yara NardiАктриса Пенелопа Крус на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Актриса Пенелопа Крус на 78-м Венецианском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Yara Nardi
Актриса Пенелопа Крус на 78-м Венецианском международном кинофестивале
В одной из главных ролей снялась Пенелопы Крус. Для нее этот фильм — восьмая совместная работа с режиссером.
В центре сюжета женщины, которые стали матерями в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе одиноки, беременности не планировали. На протяжении двух часов, что длится фильм, зритель следит за жизнью мам и детей.
В Основном конкурсе 21 картина, в том числе российская. За главные награды поборется российский фильм "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Они уже были на Мостре: в 2018 году привозили картину "Человек, который удивил всех".
Исполнитель главной роли в их новой картине, Юрий Борисов, также снялся в фильме "Мама, я дома", который покажут вне конкурса в параллельной программе "Горизонты экстра".
© REUTERS / Yara NardiЖюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля
Жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля
1 из 3
Жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля
© REUTERS / Yara Nardi
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание главного зала Сала Гранде (SALA GRANDE) перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо.
Здание главного зала Сала Гранде перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо
2 из 3
Здание главного зала Сала Гранде (SALA GRANDE) перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФранцузская актриса Изабель Юппер на красной дорожке премьеры фильма режиссера Томаса Круитхофа "Обещание" (Les promesses) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Французская актриса Изабель Юппер на красной дорожке премьеры фильма режиссера Томаса Круитхофа Обещание в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
3 из 3
Французская актриса Изабель Юппер на красной дорожке премьеры фильма режиссера Томаса Круитхофа "Обещание" (Les promesses) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3
Жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля
© REUTERS / Yara Nardi
2 из 3
Здание главного зала Сала Гранде (SALA GRANDE) перед началом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3
Французская актриса Изабель Юппер на красной дорожке премьеры фильма режиссера Томаса Круитхофа "Обещание" (Les promesses) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Среди других картин фестиваля: "Дюна", экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта от Дени Вильнева, "Последняя дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером про французских рыцарей конца XIV века.
Также покажут "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст. Кроме того, в основной программе заявлена автобиографическая картина Паоло Соррентино "Рука Бога" с Тони Сервилло в главной роли.
Главой жюри смотра стал режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо.
Венецианский кинофестиваль продлится по 11 сентября.
Кадр из фильма Дюна
Вчера, 08:00Культура
Дюна, Диана, фильмы о непростой любви. Чего ждать от венецианских премьер
 
КультураИталияВенецианский кинофестивальКирстен ДанстПаоло СоррентиноЗнаменитостиНовости культурыКино и сериалыПон Чжун Хо
 
 
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