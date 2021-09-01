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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210901/kino-1748035008.html
Дюна, Диана, фильмы о непростой любви. Чего ждать от венецианских премьер
Премьеры венецианского кинофестиваля
Дюна, Диана, фильмы о непростой любви. Чего ждать от венецианских премьер
Венецианский кинофестиваль и в прошлом году обошел пандемийные ограничения, а в этот раз, похоже, будет настоящий праздник. На Лидо смотр открывают в 78-й раз... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:00
2021-09-01T08:02
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венеция
бен аффлек
мэттью дэймон
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ридли скотт
netflix
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Венецианский кинофестиваль и в прошлом году обошел пандемийные ограничения, а в этот раз, похоже, будет настоящий праздник. На Лидо смотр открывают в 78-й раз. Обещают блокбастеры, артхаус, истории про средневековых рыцарей, современных принцесс, "попаданцев" в прошлое и несколько российских картин. О самых ожидаемых премьерах — в материале РИА Новости."Матери" АльмодовараОткроется Мостра новым фильмом Педро Альмодовара "Параллельные матери". По утверждению режиссера, как профессионал он родился именно в Венеции — ведь в 1983-м на этом кинофестивале прошла премьера его картины "Нескромное обаяние порока". Через 38 лет его лента стала фильмом-открытием.Для Альмодовара и Пенелопы Крус этот фильм — восьмая совместная работа. Столько же раз Росси де Пальма снималась у испанского мэтра.В центре сюжета женщины, которые стали матерями в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе одиноки, беременности не планировали. На протяжении двух часов, что длится фильм, зритель будет следить за жизнью мам и детей.Режиссер, как он это умеет, деликатно и осторожно расскажет истории женщин — таких непохожих и в то же время тесно связанных между собой. Не забывая, конечно, о символах и аллюзиях.В российский прокат картина выйдет 11 ноября.Наше киноВ Венеции традиционно весьма благосклонны к нашим картинам. В этом году в основном конкурсе — российская лента "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.Это история капитана милиции, которого объявляют преступником, он подается в бега и становится изгоем.Картина — смесь притчи, детектива, триллера и драмы. Здесь и таинственные вестники, и разные испытания, и отсылки к мифологии. В главных ролях — Юра Борисов, Тимофей Трибунцев и Никита Кукушкин.А в параллельной программе "Горизонты Экстра" покажут картину Владимира Битокова "Мама, я дома". В эту секцию отбирают фильмы, которые представляют новые тенденции в мировом кинематографе.Битоков, как Кантемир Балагов и Кира Коваленко, — выпускник режиссерской школы Александра Сокурова в Нальчике.Именно там, в Нальчике, и происходит действие фильма. Главная героиня Тоня (Ксения Раппопорт) — водитель автобуса. Она проводила единственного сына на войну в Сирию и получает известие о его гибели. Тоня отказывается в это верить и требует вернуть ей сына. А потом на пороге ее квартиры появляется молодой человек.В этой картине тоже сыграл Юра Борисов, а еще Александр Горчилин.Продюсер фильма Александр Роднянский назвал ленту "художественно бескомпромиссным авторским высказыванием".Интересно, что "Мама, я дома" — вторая полнометражная работа Битокова. Дебютная картина режиссера "Глубокие реки" в 2018-м получила главный приз в конкурсной программе "Кинотавр. Дебют".Принцессы и рыцариВ основном конкурсе и параллельных программах заявлены фильмы про Средневековье, Дикий Запад, Дюну и принцессу Диану.Так, приверженец психологического кино новозеландка Джейн Кэмпион привезет экранизацию известного романа Тома Сэвиджа "Власть пса".Проект Netflix расскажет историю братьев с крупной фермы в Монтане. Один (Джесси Племонс) влюбляется и женится на вдове Роуз (Кирстен Данст). Второй (Бенедикт Камбербэтч) чувствует себя преданным и начинает войну против новой родственницы.На Netflix картина выйдет 1 декабря.Также заявлен триллер "Холодный расчет" 75-летнего мэтра Пола Шредера про искусство покера. У игрока и бывшего военного Уильяма (Оскар Айзек) есть друг Сирк (Тай Шеридан), который одержим местью. Хладнокровный стратег Уильям соглашается ему помочь, но его втягивают в игру, более опасную и непредсказуемую, чем покер. Кстати, Мартин Скорсезе выступил в качестве исполнительного продюсера картины.Своеобразная новая версия "Одиннадцати друзей Оушена" выйдет в российский прокат 16 сентября.Совсем недавно мы наблюдали за жизнью принцессы Дианы в формате сериала в "Короне". А теперь в Венеции покажут полнометражную картину "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" (релиз в России 4 ноября).И если в сериале продемонстрировали, как леди Ди пришла в королевскую семью, то в фильме действие начинается сразу с того момента, когда брак Дианы и принца Чарльза разваливался прямо на глазах СМИ и публики всего мира.В сравнении с Эммой Коррин, которая играла леди Ди в проекте Netflix, героиня Кристен Стюарт не всегда выглядит аутентично. На некоторых кадрах американская актриса очень похожа на британскую принцессу, но иногда ловишь себя на мысли: если бы не знать, кого же играет Стюарт, ни за что не догадаешься.В параллельных программах и вне конкурса тоже много интересного. Бурные страсти в проекте Ридли Скотта "Последняя дуэль". Сценарий написали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон (он снялся в главной роли) по мотивам одноименной работы Эрика Джагера.Средневековый эпос рассказывает про предательство и месть во Франции XIV века. Нормандский рыцарь (Дэймон) возвращается с войны и узнает, что его жену (Джоди Комер) изнасиловал соперник (Адам Драйвер).Король Франции приказывает воинам сойтись в поединке, чтобы разрешить спор. Подобные сюжеты — не редкость в средневековой истории. Тем интереснее посмотреть, как ее интерпретировали в Голливуде.В российский прокат картина выйдет 28 октября.Релиз "Дюны" переносили не раз, но наконец-то ее покажут на больших экранах. Один из самых долгожданных проектов от Дени Вильнева со звездным кастом представят вне конкурса.Главную роль в экранизации одноименного бестселлера Фрэнка Герберта сыграл Тимоти Шаламе. Его герой, наследник дома Атрейдесов Пол, отправляется на одну из самых опасных и в то же время стратегически важных планет во Вселенной — Арракис. Именно здесь находится ценный ресурс меланж, из-за которого идут войны.Исследовать фантастическую вселенную также будут Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Зендея, Шарлотта Рэмплинг, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем.Выход фильма в российский прокат запланирован на 16 сентября.Еще один ожидаемый релиз — "Прошлой ночью в Сохо" британца Эдгара Райта, режиссера культовых ужастиков "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые".Главная героиня Элоиза (Томасин Маккензи) в наши дни учится в Лондоне на дизайнера одежды, но мистическим образом попадает в 1960-е. Там она встречает своего кумира, очаровательную начинающую певицу Санди (Аня Тейлор-Джой). Как и предполагалось, британская столица прошлого века оказывается местом не просто гламурным и культовым, но полным опасностей и странных, мистических неожиданностей.Неудивительно, что Сохо здесь — отдельный герой. Антуража добавляет каст: Мэтт Смит, братья Фелпс (Фред и Джордж Уизли из "Гарри Поттера"), Дайана Ригг (леди Оленна в "Игре престолов").В российский прокат фильм выйдет 3 ноября.Какие картины в итоге отметит жюри, станет известно 11 сентября. Но точно можно сказать — значительная часть премьер доберется до российского проката.
https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html
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бенедикт камбербэтч, венеция, бен аффлек, мэттью дэймон, кирстен данст, ридли скотт, netflix, владимир битоков, россия, педро альмодовар, александр сокуров, евгений цыганов, пенелопа крус, кристен стюарт, тимофей трибунцев, александр роднянский, ксения раппопорт, хавьер бардем, игра престолов (сериал), гарри поттер, знаменитости, джейсон момоа, венецианский кинофестиваль
08:00 01.09.2021 (обновлено: 08:02 01.09.2021)
 

Дюна, Диана, фильмы о непростой любви. Чего ждать от венецианских премьер

© UPIКадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© UPI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Венецианский кинофестиваль и в прошлом году обошел пандемийные ограничения, а в этот раз, похоже, будет настоящий праздник. На Лидо смотр открывают в 78-й раз. Обещают блокбастеры, артхаус, истории про средневековых рыцарей, современных принцесс, "попаданцев" в прошлое и несколько российских картин. О самых ожидаемых премьерах — в материале РИА Новости.

"Матери" Альмодовара

Откроется Мостра новым фильмом Педро Альмодовара "Параллельные матери". По утверждению режиссера, как профессионал он родился именно в Венеции — ведь в 1983-м на этом кинофестивале прошла премьера его картины "Нескромное обаяние порока". Через 38 лет его лента стала фильмом-открытием.
© ВольгаКадр из фильма "Параллельные матери"
Кадр из фильма Параллельные матери
© Вольга
Кадр из фильма "Параллельные матери"
Для Альмодовара и Пенелопы Крус этот фильм — восьмая совместная работа. Столько же раз Росси де Пальма снималась у испанского мэтра.
В центре сюжета женщины, которые стали матерями в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе одиноки, беременности не планировали. На протяжении двух часов, что длится фильм, зритель будет следить за жизнью мам и детей.
© ВольгаКадр из фильма "Параллельные матери"
Кадр из фильма Параллельные матери
1 из 3
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
© Вольга

Смит и Крус в фильме "Параллельные матери"

Кадр из фильма Параллельные матери
2 из 3

Смит и Крус в фильме "Параллельные матери"

© Вольга
© Вольга

Смит и Санчес-Хихон в фильме "Параллельные матери"

Кадр из фильма Параллельные матери
3 из 3

Смит и Санчес-Хихон в фильме "Параллельные матери"

© Вольга
1 из 3
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
2 из 3

Смит и Крус в фильме "Параллельные матери"

© Вольга
3 из 3

Смит и Санчес-Хихон в фильме "Параллельные матери"

© Вольга
Режиссер, как он это умеет, деликатно и осторожно расскажет истории женщин — таких непохожих и в то же время тесно связанных между собой. Не забывая, конечно, о символах и аллюзиях.

"То, что картину Альмодовара сделали фильмом-открытием, доказывает: она стоит внимания, — говорит РИА Новости шведский кинокритик Ника Берг, уже в седьмой раз приезжающая на Мостру. — Испанский режиссер определенно задает своеобразное настроение конкурсной программе и наверняка станет одним из претендентов на награды фестиваля".

В российский прокат картина выйдет 11 ноября.

Наше кино

© Фото : Предоставлено Минкультуры РоссииКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Предоставлено Минкультуры России
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
В Венеции традиционно весьма благосклонны к нашим картинам. В этом году в основном конкурсе — российская лента "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Это история капитана милиции, которого объявляют преступником, он подается в бега и становится изгоем.
Картина — смесь притчи, детектива, триллера и драмы. Здесь и таинственные вестники, и разные испытания, и отсылки к мифологии. В главных ролях — Юра Борисов, Тимофей Трибунцев и Никита Кукушкин.
Актер Юрий Борисов, победивший в номинации Лучшая мужская роль в кино за фильм Калашников - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 08:00Культура
Юра Борисов: кино живет не когда его снимают, а когда доходит до людей
А в параллельной программе "Горизонты Экстра" покажут картину Владимира Битокова "Мама, я дома". В эту секцию отбирают фильмы, которые представляют новые тенденции в мировом кинематографе.
Битоков, как Кантемир Балагов и Кира Коваленко, — выпускник режиссерской школы Александра Сокурова в Нальчике.
© Нон-стоп продакшнКадры из фильма "Мама, я дома"
Кадры из фильма Мама, я дома
© Нон-стоп продакшн
Кадры из фильма "Мама, я дома"
Именно там, в Нальчике, и происходит действие фильма. Главная героиня Тоня (Ксения Раппопорт) — водитель автобуса. Она проводила единственного сына на войну в Сирию и получает известие о его гибели. Тоня отказывается в это верить и требует вернуть ей сына. А потом на пороге ее квартиры появляется молодой человек.
В этой картине тоже сыграл Юра Борисов, а еще Александр Горчилин.
© Нон-стоп продакшнКадры из фильма "Мама, я дома"
Кадры из фильма Мама, я дома
1 из 3
Кадры из фильма "Мама, я дома"
© Нон-стоп продакшн
© Нон-стоп продакшн

Сцена из фильма "Мама, я дома"

Кадры из фильма Мама, я дома
2 из 3

Сцена из фильма "Мама, я дома"

© Нон-стоп продакшн
© Нон-стоп продакшн

Фрагмент фильма "Мама, я дома"

Кадры из фильма Мама, я дома
3 из 3

Фрагмент фильма "Мама, я дома"

© Нон-стоп продакшн
1 из 3
Кадры из фильма "Мама, я дома"
© Нон-стоп продакшн
2 из 3

Сцена из фильма "Мама, я дома"

© Нон-стоп продакшн
3 из 3

Фрагмент фильма "Мама, я дома"

© Нон-стоп продакшн
Продюсер фильма Александр Роднянский назвал ленту "художественно бескомпромиссным авторским высказыванием".
Интересно, что "Мама, я дома" — вторая полнометражная работа Битокова. Дебютная картина режиссера "Глубокие реки" в 2018-м получила главный приз в конкурсной программе "Кинотавр. Дебют".

Принцессы и рыцари

В основном конкурсе и параллельных программах заявлены фильмы про Средневековье, Дикий Запад, Дюну и принцессу Диану.
© BBC FilmsКадр из фильма "Власть пса"
Кадр из фильма Власть пса
© BBC Films
Кадр из фильма "Власть пса"

"Символично, что Венеция продолжает курс на поддержку стриминговых платформ, в отличие от тех же Канн, — отмечает критик из Франции Алекс Дюшери — он в Венеции в пятый раз. — Вообще, основной конкурс в этом году выглядит довольно интересно".

Так, приверженец психологического кино новозеландка Джейн Кэмпион привезет экранизацию известного романа Тома Сэвиджа "Власть пса".
© BBC FilmsКадр из фильма "Власть пса"
Кадр из фильма Власть пса
© BBC Films
Кадр из фильма "Власть пса"
Проект Netflix расскажет историю братьев с крупной фермы в Монтане. Один (Джесси Племонс) влюбляется и женится на вдове Роуз (Кирстен Данст). Второй (Бенедикт Камбербэтч) чувствует себя преданным и начинает войну против новой родственницы.
На Netflix картина выйдет 1 декабря.
Также заявлен триллер "Холодный расчет" 75-летнего мэтра Пола Шредера про искусство покера. У игрока и бывшего военного Уильяма (Оскар Айзек) есть друг Сирк (Тай Шеридан), который одержим местью. Хладнокровный стратег Уильям соглашается ему помочь, но его втягивают в игру, более опасную и непредсказуемую, чем покер. Кстати, Мартин Скорсезе выступил в качестве исполнительного продюсера картины.
Своеобразная новая версия "Одиннадцати друзей Оушена" выйдет в российский прокат 16 сентября.
© Белые ночиСпенсер: Тайна принцессы Дианы
Спенсер: Тайна принцессы Дианы
© Белые ночи
Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Совсем недавно мы наблюдали за жизнью принцессы Дианы в формате сериала в "Короне". А теперь в Венеции покажут полнометражную картину "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" (релиз в России 4 ноября).
И если в сериале продемонстрировали, как леди Ди пришла в королевскую семью, то в фильме действие начинается сразу с того момента, когда брак Дианы и принца Чарльза разваливался прямо на глазах СМИ и публики всего мира.
В сравнении с Эммой Коррин, которая играла леди Ди в проекте Netflix, героиня Кристен Стюарт не всегда выглядит аутентично. На некоторых кадрах американская актриса очень похожа на британскую принцессу, но иногда ловишь себя на мысли: если бы не знать, кого же играет Стюарт, ни за что не догадаешься.
© Фото : NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Netflix
Кадр из сериала "Корона"
В параллельных программах и вне конкурса тоже много интересного. Бурные страсти в проекте Ридли Скотта "Последняя дуэль". Сценарий написали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон (он снялся в главной роли) по мотивам одноименной работы Эрика Джагера.
Средневековый эпос рассказывает про предательство и месть во Франции XIV века. Нормандский рыцарь (Дэймон) возвращается с войны и узнает, что его жену (Джоди Комер) изнасиловал соперник (Адам Драйвер).
© Disney

Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
1 из 3

Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
© Disney

Драйвер в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
2 из 3

Драйвер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
© Disney

Комер в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
3 из 3

Комер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
1 из 3

Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
2 из 3

Драйвер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
3 из 3

Комер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
Король Франции приказывает воинам сойтись в поединке, чтобы разрешить спор. Подобные сюжеты — не редкость в средневековой истории. Тем интереснее посмотреть, как ее интерпретировали в Голливуде.
В российский прокат картина выйдет 28 октября.
Релиз "Дюны" переносили не раз, но наконец-то ее покажут на больших экранах. Один из самых долгожданных проектов от Дени Вильнева со звездным кастом представят вне конкурса.
© UPIКадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© UPI
Кадр из фильма "Дюна"
Главную роль в экранизации одноименного бестселлера Фрэнка Герберта сыграл Тимоти Шаламе. Его герой, наследник дома Атрейдесов Пол, отправляется на одну из самых опасных и в то же время стратегически важных планет во Вселенной — Арракис. Именно здесь находится ценный ресурс меланж, из-за которого идут войны.
Исследовать фантастическую вселенную также будут Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Зендея, Шарлотта Рэмплинг, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем.
© UPI

Шаламе в фильме "Дюна"

Кадр из фильма Дюна
1 из 3

Шаламе в фильме "Дюна"

© UPI
© UPIКадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
2 из 3
Кадр из фильма "Дюна"
© UPI
© UPI

Сцена из фильма "Дюна"

Кадр из фильма Дюна
3 из 3

Сцена из фильма "Дюна"

© UPI
1 из 3

Шаламе в фильме "Дюна"

© UPI
2 из 3
Кадр из фильма "Дюна"
© UPI
3 из 3

Сцена из фильма "Дюна"

© UPI
Выход фильма в российский прокат запланирован на 16 сентября.
Еще один ожидаемый релиз — "Прошлой ночью в Сохо" британца Эдгара Райта, режиссера культовых ужастиков "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые".
Главная героиня Элоиза (Томасин Маккензи) в наши дни учится в Лондоне на дизайнера одежды, но мистическим образом попадает в 1960-е. Там она встречает своего кумира, очаровательную начинающую певицу Санди (Аня Тейлор-Джой). Как и предполагалось, британская столица прошлого века оказывается местом не просто гламурным и культовым, но полным опасностей и странных, мистических неожиданностей.
© UPIКадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
© UPI
Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"

"Сюжет фильма родился во время поздних прогулок по Лондону, — признается режиссер. — Я заворожен как современным городом, так и Лондоном 60-х. Нравятся музыка, стиль, кино того периода. Меня вдохновили драмы и триллеры тех лет, все это позволяет отправить зрителя в уникальное путешествие".

© UPIКадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
1 из 3
Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
© UPI
© UPI

Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
2 из 3

Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© UPI
© UPI

Маккензи в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
3 из 3

Маккензи в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© UPI
1 из 3
Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
© UPI
2 из 3

Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© UPI
3 из 3

Маккензи в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© UPI
Неудивительно, что Сохо здесь — отдельный герой. Антуража добавляет каст: Мэтт Смит, братья Фелпс (Фред и Джордж Уизли из "Гарри Поттера"), Дайана Ригг (леди Оленна в "Игре престолов").
В российский прокат фильм выйдет 3 ноября.
Какие картины в итоге отметит жюри, станет известно 11 сентября. Но точно можно сказать — значительная часть премьер доберется до российского проката.
Актеры из фильма Властелин колец на вручении премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 08:00Культура
Эльф — пират, воин — мститель. Чем заняты актеры фильма "Властелин колец"
 
КультураБенедикт КамбербэтчВенецияБен АффлекМэттью ДэймонКирстен ДанстРидли СкоттNetflixВладимир БитоковРоссияПедро АльмодоварАлександр СокуровЕвгений ЦыгановПенелопа КрусКристен СтюартТимофей ТрибунцевАлександр РоднянскийКсения РаппопортХавьер БардемИгра престолов (сериал)Гарри ПоттерЗнаменитостиДжейсон МомоаВенецианский кинофестиваль
 
 
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