https://ria.ru/20210901/kino-1748035008.html

Дюна, Диана, фильмы о непростой любви. Чего ждать от венецианских премьер

Премьеры венецианского кинофестиваля

Дюна, Диана, фильмы о непростой любви. Чего ждать от венецианских премьер

Венецианский кинофестиваль и в прошлом году обошел пандемийные ограничения, а в этот раз, похоже, будет настоящий праздник. На Лидо смотр открывают в 78-й раз... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:02

бенедикт камбербэтч

венеция

бен аффлек

мэттью дэймон

кирстен данст

ридли скотт

netflix

владимир битоков

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Венецианский кинофестиваль и в прошлом году обошел пандемийные ограничения, а в этот раз, похоже, будет настоящий праздник. На Лидо смотр открывают в 78-й раз. Обещают блокбастеры, артхаус, истории про средневековых рыцарей, современных принцесс, "попаданцев" в прошлое и несколько российских картин. О самых ожидаемых премьерах — в материале РИА Новости."Матери" АльмодовараОткроется Мостра новым фильмом Педро Альмодовара "Параллельные матери". По утверждению режиссера, как профессионал он родился именно в Венеции — ведь в 1983-м на этом кинофестивале прошла премьера его картины "Нескромное обаяние порока". Через 38 лет его лента стала фильмом-открытием.Для Альмодовара и Пенелопы Крус этот фильм — восьмая совместная работа. Столько же раз Росси де Пальма снималась у испанского мэтра.В центре сюжета женщины, которые стали матерями в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе одиноки, беременности не планировали. На протяжении двух часов, что длится фильм, зритель будет следить за жизнью мам и детей.Режиссер, как он это умеет, деликатно и осторожно расскажет истории женщин — таких непохожих и в то же время тесно связанных между собой. Не забывая, конечно, о символах и аллюзиях.В российский прокат картина выйдет 11 ноября.Наше киноВ Венеции традиционно весьма благосклонны к нашим картинам. В этом году в основном конкурсе — российская лента "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.Это история капитана милиции, которого объявляют преступником, он подается в бега и становится изгоем.Картина — смесь притчи, детектива, триллера и драмы. Здесь и таинственные вестники, и разные испытания, и отсылки к мифологии. В главных ролях — Юра Борисов, Тимофей Трибунцев и Никита Кукушкин.А в параллельной программе "Горизонты Экстра" покажут картину Владимира Битокова "Мама, я дома". В эту секцию отбирают фильмы, которые представляют новые тенденции в мировом кинематографе.Битоков, как Кантемир Балагов и Кира Коваленко, — выпускник режиссерской школы Александра Сокурова в Нальчике.Именно там, в Нальчике, и происходит действие фильма. Главная героиня Тоня (Ксения Раппопорт) — водитель автобуса. Она проводила единственного сына на войну в Сирию и получает известие о его гибели. Тоня отказывается в это верить и требует вернуть ей сына. А потом на пороге ее квартиры появляется молодой человек.В этой картине тоже сыграл Юра Борисов, а еще Александр Горчилин.Продюсер фильма Александр Роднянский назвал ленту "художественно бескомпромиссным авторским высказыванием".Интересно, что "Мама, я дома" — вторая полнометражная работа Битокова. Дебютная картина режиссера "Глубокие реки" в 2018-м получила главный приз в конкурсной программе "Кинотавр. Дебют".Принцессы и рыцариВ основном конкурсе и параллельных программах заявлены фильмы про Средневековье, Дикий Запад, Дюну и принцессу Диану.Так, приверженец психологического кино новозеландка Джейн Кэмпион привезет экранизацию известного романа Тома Сэвиджа "Власть пса".Проект Netflix расскажет историю братьев с крупной фермы в Монтане. Один (Джесси Племонс) влюбляется и женится на вдове Роуз (Кирстен Данст). Второй (Бенедикт Камбербэтч) чувствует себя преданным и начинает войну против новой родственницы.На Netflix картина выйдет 1 декабря.Также заявлен триллер "Холодный расчет" 75-летнего мэтра Пола Шредера про искусство покера. У игрока и бывшего военного Уильяма (Оскар Айзек) есть друг Сирк (Тай Шеридан), который одержим местью. Хладнокровный стратег Уильям соглашается ему помочь, но его втягивают в игру, более опасную и непредсказуемую, чем покер. Кстати, Мартин Скорсезе выступил в качестве исполнительного продюсера картины.Своеобразная новая версия "Одиннадцати друзей Оушена" выйдет в российский прокат 16 сентября.Совсем недавно мы наблюдали за жизнью принцессы Дианы в формате сериала в "Короне". А теперь в Венеции покажут полнометражную картину "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" (релиз в России 4 ноября).И если в сериале продемонстрировали, как леди Ди пришла в королевскую семью, то в фильме действие начинается сразу с того момента, когда брак Дианы и принца Чарльза разваливался прямо на глазах СМИ и публики всего мира.В сравнении с Эммой Коррин, которая играла леди Ди в проекте Netflix, героиня Кристен Стюарт не всегда выглядит аутентично. На некоторых кадрах американская актриса очень похожа на британскую принцессу, но иногда ловишь себя на мысли: если бы не знать, кого же играет Стюарт, ни за что не догадаешься.В параллельных программах и вне конкурса тоже много интересного. Бурные страсти в проекте Ридли Скотта "Последняя дуэль". Сценарий написали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон (он снялся в главной роли) по мотивам одноименной работы Эрика Джагера.Средневековый эпос рассказывает про предательство и месть во Франции XIV века. Нормандский рыцарь (Дэймон) возвращается с войны и узнает, что его жену (Джоди Комер) изнасиловал соперник (Адам Драйвер).Король Франции приказывает воинам сойтись в поединке, чтобы разрешить спор. Подобные сюжеты — не редкость в средневековой истории. Тем интереснее посмотреть, как ее интерпретировали в Голливуде.В российский прокат картина выйдет 28 октября.Релиз "Дюны" переносили не раз, но наконец-то ее покажут на больших экранах. Один из самых долгожданных проектов от Дени Вильнева со звездным кастом представят вне конкурса.Главную роль в экранизации одноименного бестселлера Фрэнка Герберта сыграл Тимоти Шаламе. Его герой, наследник дома Атрейдесов Пол, отправляется на одну из самых опасных и в то же время стратегически важных планет во Вселенной — Арракис. Именно здесь находится ценный ресурс меланж, из-за которого идут войны.Исследовать фантастическую вселенную также будут Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Зендея, Шарлотта Рэмплинг, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем.Выход фильма в российский прокат запланирован на 16 сентября.Еще один ожидаемый релиз — "Прошлой ночью в Сохо" британца Эдгара Райта, режиссера культовых ужастиков "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые".Главная героиня Элоиза (Томасин Маккензи) в наши дни учится в Лондоне на дизайнера одежды, но мистическим образом попадает в 1960-е. Там она встречает своего кумира, очаровательную начинающую певицу Санди (Аня Тейлор-Джой). Как и предполагалось, британская столица прошлого века оказывается местом не просто гламурным и культовым, но полным опасностей и странных, мистических неожиданностей.Неудивительно, что Сохо здесь — отдельный герой. Антуража добавляет каст: Мэтт Смит, братья Фелпс (Фред и Джордж Уизли из "Гарри Поттера"), Дайана Ригг (леди Оленна в "Игре престолов").В российский прокат фильм выйдет 3 ноября.Какие картины в итоге отметит жюри, станет известно 11 сентября. Но точно можно сказать — значительная часть премьер доберется до российского проката.

https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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