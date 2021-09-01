Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210901/kibersport-1748190623.html
В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом
В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом - РИА Новости, 01.09.2021
В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом
Классы для занятий киберспортом открылись в новом учебном году в трех небольших селах в Сургутском районе Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:21
2021-09-01T16:21
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
киберспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97838/61/978386171_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2f286085e5ebd5fba82e8cee70542407.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Классы для занятий киберспортом открылись в новом учебном году в трех небольших селах в Сургутском районе Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Руководитель центра компьютерного спорта муниципального автономного учреждения "РУСС" Артем Щепотьев уточнил журналистам, что в настоящее время действуют уже четыре зала, 1 сентября добавляются еще три - в Барсово, Локосово и Русскинкая. По его словам, залы оснащены современным оборудованием для занятий по компьютерному спорту, в которых не менее 10 человек одновременно могут заниматься под руководством тренера по киберспорту.Первая в Югре арена для киберспорта появилась в 2020 году в поселке Барсово Сургутского района, где проживают около 6 тысяч человек. Это многофункциональный центр со зрительным залом на 208 посадочных мест, а также с библиотекой и помещением для хореографии.Ранее Трубецкой в интервью РИА Новости подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление подобных объектов поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/kibersport-1743678689.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/97838/61/978386171_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_59e0e1893946eea82c799d3074a129f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, киберспорт
16:21 01.09.2021
 
В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом

Классы для занятий киберспортом открылись в трех селах в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовЛюди идут в компьютерные игры за впечатлениями, которых нет в реальной жизни
Люди идут в компьютерные игры за впечатлениями, которых нет в реальной жизни - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Классы для занятий киберспортом открылись в новом учебном году в трех небольших селах в Сургутском районе Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Я очень рад, что представлены возможности заниматься современными видами спорта. Да, он не совсем традиционный, как было в мое время. Это новый вид спорта. Глупо отрицать и не принимать технический прогресс. Мне отрадно, что во всех поселениях Сургутского района созданы поселения, чтобы вы могли развиваться, заниматься", - сказал Трубецкой.
Руководитель центра компьютерного спорта муниципального автономного учреждения "РУСС" Артем Щепотьев уточнил журналистам, что в настоящее время действуют уже четыре зала, 1 сентября добавляются еще три - в Барсово, Локосово и Русскинкая. По его словам, залы оснащены современным оборудованием для занятий по компьютерному спорту, в которых не менее 10 человек одновременно могут заниматься под руководством тренера по киберспорту.
Первая в Югре арена для киберспорта появилась в 2020 году в поселке Барсово Сургутского района, где проживают около 6 тысяч человек. Это многофункциональный центр со зрительным залом на 208 посадочных мест, а также с библиотекой и помещением для хореографии.
Ранее Трубецкой в интервью РИА Новости подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление подобных объектов поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.
Киберспортсмены - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 18:00Сказано в эфире
Эксперт рассказал, чему нужно обучать в вузах профессионалов киберспорта
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районХанты-Мансийский автономный округКиберспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при Талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
05:23Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов
05:20Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона
05:19В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В
05:15Пушков объяснил, почему Украина должна радоваться "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния