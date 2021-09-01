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В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом
В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом - РИА Новости, 01.09.2021
В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом
Классы для занятий киберспортом открылись в новом учебном году в трех небольших селах в Сургутском районе Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:21
2021-09-01T16:21
2021-09-01T16:21
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киберспорт
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Классы для занятий киберспортом открылись в новом учебном году в трех небольших селах в Сургутском районе Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Руководитель центра компьютерного спорта муниципального автономного учреждения "РУСС" Артем Щепотьев уточнил журналистам, что в настоящее время действуют уже четыре зала, 1 сентября добавляются еще три - в Барсово, Локосово и Русскинкая. По его словам, залы оснащены современным оборудованием для занятий по компьютерному спорту, в которых не менее 10 человек одновременно могут заниматься под руководством тренера по киберспорту.Первая в Югре арена для киберспорта появилась в 2020 году в поселке Барсово Сургутского района, где проживают около 6 тысяч человек. Это многофункциональный центр со зрительным залом на 208 посадочных мест, а также с библиотекой и помещением для хореографии.Ранее Трубецкой в интервью РИА Новости подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление подобных объектов поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/kibersport-1743678689.html
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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, киберспорт
В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом
Классы для занятий киберспортом открылись в трех селах в Сургутском районе Югры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости.
Классы для занятий киберспортом открылись в новом учебном году в трех небольших селах в Сургутском районе
Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Я очень рад, что представлены возможности заниматься современными видами спорта. Да, он не совсем традиционный, как было в мое время. Это новый вид спорта. Глупо отрицать и не принимать технический прогресс. Мне отрадно, что во всех поселениях Сургутского района созданы поселения, чтобы вы могли развиваться, заниматься", - сказал Трубецкой.
Руководитель центра компьютерного спорта муниципального автономного учреждения "РУСС" Артем Щепотьев уточнил журналистам, что в настоящее время действуют уже четыре зала, 1 сентября добавляются еще три - в Барсово, Локосово и Русскинкая. По его словам, залы оснащены современным оборудованием для занятий по компьютерному спорту, в которых не менее 10 человек одновременно могут заниматься под руководством тренера по киберспорту.
Первая в Югре арена для киберспорта появилась в 2020 году в поселке Барсово Сургутского района, где проживают около 6 тысяч человек. Это многофункциональный центр со зрительным залом на 208 посадочных мест, а также с библиотекой и помещением для хореографии.
Ранее Трубецкой в интервью РИА Новости подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление подобных объектов поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.