https://ria.ru/20210901/kibersport-1748190623.html

В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом

В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом - РИА Новости, 01.09.2021

В трех селах в Югре появились классы для занятий киберспортом

Классы для занятий киберспортом открылись в новом учебном году в трех небольших селах в Сургутском районе Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:21

2021-09-01T16:21

2021-09-01T16:21

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

киберспорт

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Классы для занятий киберспортом открылись в новом учебном году в трех небольших селах в Сургутском районе Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Руководитель центра компьютерного спорта муниципального автономного учреждения "РУСС" Артем Щепотьев уточнил журналистам, что в настоящее время действуют уже четыре зала, 1 сентября добавляются еще три - в Барсово, Локосово и Русскинкая. По его словам, залы оснащены современным оборудованием для занятий по компьютерному спорту, в которых не менее 10 человек одновременно могут заниматься под руководством тренера по киберспорту.Первая в Югре арена для киберспорта появилась в 2020 году в поселке Барсово Сургутского района, где проживают около 6 тысяч человек. Это многофункциональный центр со зрительным залом на 208 посадочных мест, а также с библиотекой и помещением для хореографии.Ранее Трубецкой в интервью РИА Новости подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление подобных объектов поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/kibersport-1743678689.html

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, киберспорт