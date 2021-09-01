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Умер гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов

Умер гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов - РИА Новости, 01.09.2021

Умер гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов

Известный гитарист, участник группы "Зоопарк" Александр Храбунов скончался в Петербурге после продолжительной болезни, ему был 61 год, говорится в сообщении,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:08

2021-09-01T17:08

2021-09-01T17:08

культура

санкт-петербург

петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Известный гитарист, участник группы "Зоопарк" Александр Храбунов скончался в Петербурге после продолжительной болезни, ему был 61 год, говорится в сообщении, опубликованном на странице Ленинградского рок-клуба в соцсети "ВКонтакте"."Утром 1 сентября 2021 года после долгой и продолжительной болезни умер Александр Анатольевич Храбунов — советский и российский гитарист. Наиболее известен как гитарист группы "Зоопарк", - говорится в сообщении.Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. Получил образование как инженер-механик в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. В октябре 1977 года вместе с басистом Николаем Алексеевым и барабанщиком Валерием Мансуровым, учившимися в том же институте, создал группу "Прощай, черный понедельник". В 1980-м к ним присоединился Майк Науменко, который искал музыкантов для своей будущей группы, которая получила название "Зоопарк". При всех сменах состава "Зоопарка" Храбунов оставался его гитаристом.После смерти Науменко и распада коллектива Храбунов сотрудничал со многими музыкантами и играл в разных группах: The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, "Санкт-Петербург", "Зоо-Парк".

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петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, петрозаводск