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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210901/khrabunov-1748201374.html
Умер гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов
Умер гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов - РИА Новости, 01.09.2021
Умер гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов
Известный гитарист, участник группы "Зоопарк" Александр Храбунов скончался в Петербурге после продолжительной болезни, ему был 61 год, говорится в сообщении,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:08
2021-09-01T17:08
культура
санкт-петербург
петрозаводск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Известный гитарист, участник группы "Зоопарк" Александр Храбунов скончался в Петербурге после продолжительной болезни, ему был 61 год, говорится в сообщении, опубликованном на странице Ленинградского рок-клуба в соцсети "ВКонтакте"."Утром 1 сентября 2021 года после долгой и продолжительной болезни умер Александр Анатольевич Храбунов — советский и российский гитарист. Наиболее известен как гитарист группы "Зоопарк", - говорится в сообщении.Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. Получил образование как инженер-механик в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. В октябре 1977 года вместе с басистом Николаем Алексеевым и барабанщиком Валерием Мансуровым, учившимися в том же институте, создал группу "Прощай, черный понедельник". В 1980-м к ним присоединился Майк Науменко, который искал музыкантов для своей будущей группы, которая получила название "Зоопарк". При всех сменах состава "Зоопарка" Храбунов оставался его гитаристом.После смерти Науменко и распада коллектива Храбунов сотрудничал со многими музыкантами и играл в разных группах: The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, "Санкт-Петербург", "Зоо-Парк".
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санкт-петербург, петрозаводск
17:08 01.09.2021
 
Умер гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов

Гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов умер на 62-ом году жизни в Петербурге

© Фото : Александр Храбунов/ВКонтактеАлександр Храбунов
Александр Храбунов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : Александр Храбунов/ВКонтакте
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Известный гитарист, участник группы "Зоопарк" Александр Храбунов скончался в Петербурге после продолжительной болезни, ему был 61 год, говорится в сообщении, опубликованном на странице Ленинградского рок-клуба в соцсети "ВКонтакте".
"Утром 1 сентября 2021 года после долгой и продолжительной болезни умер Александр Анатольевич Храбунов — советский и российский гитарист. Наиболее известен как гитарист группы "Зоопарк", - говорится в сообщении.
Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. Получил образование как инженер-механик в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. В октябре 1977 года вместе с басистом Николаем Алексеевым и барабанщиком Валерием Мансуровым, учившимися в том же институте, создал группу "Прощай, черный понедельник". В 1980-м к ним присоединился Майк Науменко, который искал музыкантов для своей будущей группы, которая получила название "Зоопарк". При всех сменах состава "Зоопарка" Храбунов оставался его гитаристом.
После смерти Науменко и распада коллектива Храбунов сотрудничал со многими музыкантами и играл в разных группах: The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, "Санкт-Петербург", "Зоо-Парк".
 
КультураСанкт-ПетербургПетрозаводск
 
 
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