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В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС
В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС - РИА Новости, 01.09.2021
В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС
Аким (губернатор) Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев принял решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:19
2021-09-01T09:19
2021-09-01T09:19
в мире
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жамбылская область
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АЛМА-АТА, 1 сен - РИА Новости. Аким (губернатор) Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев принял решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района, где на военном складе произошли пожар и взрывы боеприпасов, повлекшие человеческие жертвы, документ опубликован на портале нормативных правовых актов.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ведомство сообщало о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего."Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначить заместителя акима области Талгата Мамаева и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера", - говорится в решении.
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казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жамбылская область
В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС
На территории Байзакского района в Казахастане, где взорвался склад боеприпасов, ввели ЧС