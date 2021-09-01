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В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС
В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС - РИА Новости, 01.09.2021
В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС
Аким (губернатор) Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев принял решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:19
2021-09-01T09:19
в мире
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жамбылская область
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АЛМА-АТА, 1 сен - РИА Новости. Аким (губернатор) Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев принял решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района, где на военном складе произошли пожар и взрывы боеприпасов, повлекшие человеческие жертвы, документ опубликован на портале нормативных правовых актов.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ведомство сообщало о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего."Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначить заместителя акима области Талгата Мамаева и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера", - говорится в решении.
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в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жамбылская область
09:19 01.09.2021
 
В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС

На территории Байзакского района в Казахастане, где взорвался склад боеприпасов, ввели ЧС

© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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АЛМА-АТА, 1 сен - РИА Новости. Аким (губернатор) Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев принял решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района, где на военном складе произошли пожар и взрывы боеприпасов, повлекшие человеческие жертвы, документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ведомство сообщало о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего.
"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначить заместителя акима области Талгата Мамаева и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера", - говорится в решении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 14:36
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
 
В миреКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жамбылская область
 
 
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