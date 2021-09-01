https://ria.ru/20210901/kazakhstan-1748106256.html

В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС

В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС - РИА Новости, 01.09.2021

В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС

Аким (губернатор) Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев принял решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T09:19

2021-09-01T09:19

2021-09-01T09:19

в мире

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жамбылская область

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АЛМА-АТА, 1 сен - РИА Новости. Аким (губернатор) Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев принял решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района, где на военном складе произошли пожар и взрывы боеприпасов, повлекшие человеческие жертвы, документ опубликован на портале нормативных правовых актов.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ведомство сообщало о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего."Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначить заместителя акима области Талгата Мамаева и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера", - говорится в решении.

https://ria.ru/20210828/kazakhstan-1747653771.html

казахстан

жамбылская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жамбылская область