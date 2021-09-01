https://ria.ru/20210901/katastrofa-1748251881.html

Шугалей усомнился в надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афгансиатне

Шугалей усомнился в надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афгансиатне - РИА Новости, 01.09.2021

Шугалей усомнился в надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афгансиатне

Российский социолог Максим Шугалей выразил сомнение в том, что в Афганистане может произойти гуманитарная катастрофа. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T23:37

2021-09-01T23:37

2021-09-01T23:37

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский социолог Максим Шугалей выразил сомнение в том, что в Афганистане может произойти гуманитарная катастрофа.Шугалей несколько дней пробыл в Афганистане - там он проводил социологическое исследование. В среду вечером он прилетел в Москву."Я не думаю, что гуманитарная катастрофа как таковая там может произойти. Потому что фактически все люди вернулись к своим семьям, домам, работам. В магазинах есть еда, магазины все открыты. В сельской местности люди занимаются сельским хозяйством", - сказал он в беседе с РИА Новости.По мнению Шугалея, если катастрофа и возможна в Афганистане, то не гуманитарная.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России

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в мире, сша, талибан, афганистан