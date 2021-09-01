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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/katastrofa-1748251881.html
Шугалей усомнился в надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афгансиатне
Шугалей усомнился в надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афгансиатне - РИА Новости, 01.09.2021
Шугалей усомнился в надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афгансиатне
Российский социолог Максим Шугалей выразил сомнение в том, что в Афганистане может произойти гуманитарная катастрофа. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T23:37
2021-09-01T23:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский социолог Максим Шугалей выразил сомнение в том, что в Афганистане может произойти гуманитарная катастрофа.Шугалей несколько дней пробыл в Афганистане - там он проводил социологическое исследование. В среду вечером он прилетел в Москву."Я не думаю, что гуманитарная катастрофа как таковая там может произойти. Потому что фактически все люди вернулись к своим семьям, домам, работам. В магазинах есть еда, магазины все открыты. В сельской местности люди занимаются сельским хозяйством", - сказал он в беседе с РИА Новости.По мнению Шугалея, если катастрофа и возможна в Афганистане, то не гуманитарная.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, талибан, афганистан
23:37 01.09.2021
 
Шугалей усомнился в надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афгансиатне

Российский социолог Шугалей: гуманитарная катастрофа в Афганистане маловероятна

© AP Photo / Kathy GannonЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Kathy Gannon
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский социолог Максим Шугалей выразил сомнение в том, что в Афганистане может произойти гуманитарная катастрофа.
Шугалей несколько дней пробыл в Афганистане - там он проводил социологическое исследование. В среду вечером он прилетел в Москву.
"Я не думаю, что гуманитарная катастрофа как таковая там может произойти. Потому что фактически все люди вернулись к своим семьям, домам, работам. В магазинах есть еда, магазины все открыты. В сельской местности люди занимаются сельским хозяйством", - сказал он в беседе с РИА Новости.
По мнению Шугалея, если катастрофа и возможна в Афганистане, то не гуманитарная.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 21:38Захват власти в Афганистане талибами
Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане
 
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