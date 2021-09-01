https://ria.ru/20210901/karta-1748119692.html
Программа "Пушкинская карта" начала работать в России
Программа "Пушкинская карта" начала работать в России - РИА Новости, 01.09.2021
Программа "Пушкинская карта" начала работать в России
Программа популяризации культурных мероприятий "Пушкинская карта" с 1 сентября начала работать в России, с ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет смогут... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:47
2021-09-01T10:47
2021-09-01T10:51
культура
татьяна голикова
михаил мишустин
новости культуры
ольга любимова
новости - туризм
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Программа популяризации культурных мероприятий "Пушкинская карта" с 1 сентября начала работать в России, с ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране, сообщила пресс-служба кабмина.По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году увеличится до пяти тысяч рублей.Она отметила, что в России сейчас около 13 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, это потенциальная аудитория проекта.Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, более 1,3 тысячи учреждений культуры уже заявили для участия в проекте "Пушкинская карта" более семи тысяч мероприятий.
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татьяна голикова, михаил мишустин, новости культуры, ольга любимова, новости - туризм
10:47 01.09.2021 (обновлено: 10:51 01.09.2021)
Программа "Пушкинская карта" начала работать в России
Программа "Пушкинская карта" начала работать в России
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Программа популяризации культурных мероприятий "Пушкинская карта" с 1 сентября начала работать в России, с ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране, сообщила пресс-служба кабмина.
"По инициативе президента с 1 сентября в России стартует новая культурная программа "Пушкинская карта". С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году увеличится до пяти тысяч рублей.
Она отметила, что в России сейчас около 13 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, это потенциальная аудитория проекта.
Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, более 1,3 тысячи учреждений культуры уже заявили для участия в проекте "Пушкинская карта" более семи тысяч мероприятий.