https://ria.ru/20210901/karta-1748119692.html

Программа "Пушкинская карта" начала работать в России

Программа "Пушкинская карта" начала работать в России - РИА Новости, 01.09.2021

Программа "Пушкинская карта" начала работать в России

Программа популяризации культурных мероприятий "Пушкинская карта" с 1 сентября начала работать в России, с ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет смогут... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:47

2021-09-01T10:47

2021-09-01T10:51

культура

татьяна голикова

михаил мишустин

новости культуры

ольга любимова

новости - туризм

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Программа популяризации культурных мероприятий "Пушкинская карта" с 1 сентября начала работать в России, с ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране, сообщила пресс-служба кабмина.По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году увеличится до пяти тысяч рублей.Она отметила, что в России сейчас около 13 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, это потенциальная аудитория проекта.Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, более 1,3 тысячи учреждений культуры уже заявили для участия в проекте "Пушкинская карта" более семи тысяч мероприятий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/karta-1747548129.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, михаил мишустин, новости культуры, ольга любимова, новости - туризм