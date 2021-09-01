https://ria.ru/20210901/kamchatka-1748115110.html

На Камчатке появится региональный фонд развития промышленности

На Камчатке появится региональный фонд развития промышленности - РИА Новости, 01.09.2021

На Камчатке появится региональный фонд развития промышленности

Региональный фонд развития промышленности появится на Камчатке, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам встречи с министром промышленности РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:30

2021-09-01T10:30

2021-09-01T10:30

экономика

камчатский край

денис мантуров

владимир солодов

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Региональный фонд развития промышленности появится на Камчатке, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым."Активизируем работу фонда развития промышленности. Ориентируемся, что при условии получения на конкурсном отборе поддержки по докапитализации, в следующем году мы выйдем на объем примерно в 70-80 миллионов рублей, которые могут быть предоставлены предприятиям промышленного сектора, и уже в следующем году эти деньги уже будут работать", - сказал губернатор журналистам.Мантуров находится на Камчатке с рабочим визитом. В его программе – посещение судостроительного предприятия "Торсиотест", завода "Тымлатский рыбокомбинат", встреча с представителями легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности.

https://ria.ru/20210831/kamchatka-1747978439.html

камчатский край

россия

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экономика, камчатский край, денис мантуров, владимир солодов, россия