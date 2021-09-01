https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748125270.html

Фестиваль имени Тарковского "Зеркало" завершил работу и назвал победителей

Фестиваль имени Тарковского "Зеркало" завершил работу и назвал победителей - РИА Новости, 01.09.2021

Фестиваль имени Тарковского "Зеркало" завершил работу и назвал победителей

Юбилейный XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" завершил работу, отдав гран-при картине грузинского режиссера Жужи Добрашкус за... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:50

2021-09-01T11:50

2021-09-01T11:58

культура

ивановская область

бакур бакурадзе

андрей плахов

кинофестиваль "зеркало"

бодров сергей (старший)

новости культуры

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Юбилейный XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" завершил работу, отдав гран-при картине грузинского режиссера Жужи Добрашкус за фильм "Бебиа, по моему единственному желанию", сообщила пресс-служба фестиваля.Фестиваль "Зеркало" прошёл с 27 по 31 августа в Ивановской области."Юбилейный XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" завершил свою работу в городе Иваново. В течение пяти фестивальных дней в городах Ивановской области прошло более 40 кинопоказов и 20 творческих встреч. Гран-при получил Жужа Добрашкус за фильм "Бебиа, по моему единственному желанию", - сказано в сообщении пресс-службы.Приз за лучшую режиссуру получила Норика Сефа за фильм "В поисках Венеры", приз за профессиональные достижения в дебютном полнометражном фильме получил П.С. Винот Радж за фильм "Камушки". Приза жюри зрителей удостоился Вадим Перельман за фильм "Уроки фарси".Церемонию закрытия посетила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, которая напомнила, что в будущем году будет отмечаться 90-летие Андрея Арсеньевича Тарковского. "Уже осенью этого года, на Петербургском культурном форуме, проведем рабочую группу по подготовке к празднованию этого события" - сказала министр, которую процитировали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в основном конкурсе "Зеркала" представлены девять фильмов из России, Монголии, Киргизии, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании. В жюри фестиваля вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино Revolver Саския Валькер (Германия), профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия).Президент фестиваля – Сергей Бодров, программный директор – Андрей Плахов.

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ивановская область, бакур бакурадзе, андрей плахов, кинофестиваль "зеркало", бодров сергей (старший), новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова