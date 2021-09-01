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На и.о. начальника изолятора в Истре возбудили уголовное дело
На и.о. начальника изолятора в Истре возбудили уголовное дело - РИА Новости, 01.09.2021
На и.о. начальника изолятора в Истре возбудили уголовное дело
На исполняющего обязанности начальника изолятора в Истре завели уголовное дело о превышении полномочий, ранее оттуда сбежали пять заключенных. Об этом сообщила... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:50
2021-09-01T10:50
2021-09-01T12:07
происшествия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На исполняющего обязанности начальника изолятора в Истре завели уголовное дело о превышении полномочий, ранее оттуда сбежали пять заключенных. Об этом сообщила помощник руководителя подмосковного главка СК Анна Тертичная.Скоро ему предъявят обвинение, затем суд определит меру пресечения. В чем именно заключалось превышение полномочий, пока не раскрывается.Иницидент произошел 6 августа, среди сбежавших был опасный преступник Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена-"мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, уже задержали, а Мавриди пока на свободе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
10:50 01.09.2021 (обновлено: 12:07 01.09.2021)
На и.о. начальника изолятора в Истре возбудили уголовное дело
В отношении и.о. начальника изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, возбудили дело