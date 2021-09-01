https://ria.ru/20210901/istra-1748120264.html

На и.о. начальника изолятора в Истре возбудили уголовное дело

На и.о. начальника изолятора в Истре возбудили уголовное дело - РИА Новости, 01.09.2021

На и.о. начальника изолятора в Истре возбудили уголовное дело

На исполняющего обязанности начальника изолятора в Истре завели уголовное дело о превышении полномочий, ранее оттуда сбежали пять заключенных. Об этом сообщила... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:50

2021-09-01T10:50

2021-09-01T12:07

происшествия

истра

следственный комитет россии (ск рф)

россия

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На исполняющего обязанности начальника изолятора в Истре завели уголовное дело о превышении полномочий, ранее оттуда сбежали пять заключенных. Об этом сообщила помощник руководителя подмосковного главка СК Анна Тертичная.Скоро ему предъявят обвинение, затем суд определит меру пресечения. В чем именно заключалось превышение полномочий, пока не раскрывается.Иницидент произошел 6 августа, среди сбежавших был опасный преступник Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена-"мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, уже задержали, а Мавриди пока на свободе.

https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html

истра

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди