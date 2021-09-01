https://ria.ru/20210901/ispaniya-1748207460.html

Повышенный уровень опасности ввели на большей части Испании из-за дождей

Повышенный уровень опасности ввели на большей части Испании из-за дождей - РИА Новости, 01.09.2021

Повышенный уровень опасности ввели на большей части Испании из-за дождей

Повышенный уровень опасности введен на большей части Испании в связи с проливными дождями и грозами, сообщает государственное метеорологическое агентство AEMET. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:40

2021-09-01T17:40

2021-09-01T23:15

в мире

испания

наварра

таррагона

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МАДРИД, 1 сен — РИА Новости. Повышенный уровень опасности введен на большей части Испании в связи с проливными дождями и грозами, сообщает государственное метеорологическое агентство AEMET.Прошедшие утром в среду дожди затопили ряд населенных пунктов в различных регионах, особенно сложная ситуация сложилась в Таррагоне (Каталония) и Кастельоне (Валенсия). Сильные дожди прошли и в Мадриде, из-за подтоплений утром были закрыты некоторые туннели, не работали участки нескольких линий метро, поезда пригородного сообщения ходили с повышенными интервалами. В общей сложности служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида — 112 — получила на протяжении утра 237 вызовов, связанных с погодными условиями.Несколько человек оказались заблокированы на региональной дороге в Кастельоне, на место были направлены пожарные расчеты.Пять с половиной тысяч жителей муниципалитета Альканар (Таррагона) остались без света, сообщает испанское государственное телевидение TVE. Улицы оказались затоплены, местные власти рекомендуют местным жителям не выходить из домов. Было прервано движение поездов на участке между населенными пунктами Алдеа и Тортоса.Повышенный — оранжевый — уровень опасности введен в Арагоне, Кастилии-ла-Манче, Мадриде, Наварре, Валенсии и Мурсии.Ожидается, что дожди продолжатся и в четверг, в этот день они обрушатся также на Балеарские острова.

https://ria.ru/20210824/ispaniya-1747038985.html

испания

наварра

таррагона

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в мире, испания, наварра, таррагона