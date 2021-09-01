https://ria.ru/20210901/inoagenty-1748191739.html

Несколько российских СМИ попросили аннулировать список иноагентов

Несколько российских СМИ попросили аннулировать список иноагентов - РИА Новости, 01.09.2021

Несколько российских СМИ попросили аннулировать список иноагентов

Телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием аннулировать действующий список "иностранных агентов" и... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:12

2021-09-01T16:12

2021-09-01T16:28

медиа - общество

эхо москвы (радиостанция)

новая газета

дождь (телеканал)

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием аннулировать действующий список "иностранных агентов" и внести поправки в законодательство об "иноагентах", которые опубликованы в обращении.Обращение поддержали "Новая газета", "Эхо Москвы", "Агентство новостей ТВ-2", ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов."Редакторы российских независимых СМИ обратились к президенту Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с требованием аннулировать действующий список "иностранных агентов" и поправить законодательство об "иноагентах", - говорится в обращении.Несколько российских СМИ подготовили 12 поправок в закон."Внесение СМИ в список "иноагентов" по представлению Минюста должно происходить исключительно в судебном порядке. Должна быть предусмотрена процедура предупреждения, предваряющая внесение СМИ в такой список, законодательство должно четко определить понятия "политической деятельности" и "лоббизма". Обязать Минюст в ходе судебного разбирательства определять, в чьих именно интересах осуществляется деятельность СМИ-"иноагента", доказывать ведение изданием "политической деятельности", а также доказывать связь между наличием иностранного финансирования и "политической деятельностью" в интересах конкретного правительства или организации", - продолжается в сообщении.Также в одной из поправок предлагается законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ в 30%. Постулировать, что доля финансирования ниже этого порога не может приводить к статусу "иностранного агента"."Упростить отчетность для СМИ-"иноагентов". Финансовая отчетность СМИ должна поступать только в Федеральную налоговую службу, в установленный в налоговом законодательстве срок. Запретить посягательство на коммерческую тайну СМИ под предлогом внесения его в список "иноагентов". Иная отчетность должна поступать в Минюст один раз в год. Законодательно определить порядок и сроки выхода СМИ из статуса "иноагента" при соблюдении конкретных условий. Отменить бессрочный статус "иноагента", обязать Минюст ежегодно доказывать, что СМИ продолжает выполнять функцию "иностранного агента". Вывести из-под действия закона рекламные доходы СМИ и профессиональные премии журналистов и СМИ", - продолжается в сообщении.Помимо это в поправках несколько российских СМИ просят обязать Минюст указывать на своем официальном сайте не только список "иностранных агентов", но и расшифровывать, на каких основаниях туда попадает конкретное СМИ, деятельность в чьих интересах вменяется данному СМИ."Обязать Минюст использовать единый подход ко всем СМИ, вне зависимости от типа издания. Исключить из законодательства положения, связанные с дискрецией — произвольным применением права. В частности, исключить из закона неправовую конструкцию "может быть". Запретить признавать журналистов, работающих в СМИ-"иноагентах", "иноагентами"-физлицами, поскольку эта практика нарушает принцип запрета на "двойное наказание". Обязать "иноагентов"-физлиц маркировать только те свои сообщения, которые размещены в СМИ (но не все публичные сообщения). Снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-"иноагента" за исключением перепечатки материала целиком", - говорится в сообщении.Ранее телеканал "Дождь" и ряд других изданий публиковали открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Комментируя обращение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет, поскольку есть вмешательство извне. Вместе с тем он отметил, что правоприменение и положения закона должны конструктивно обсуждаться и в первую очередь внутри профессионального сообщества, и затем уже с законодателями и представителями исполнительной власти.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747501391.html

https://ria.ru/20210831/readovka-1747987791.html

https://ria.ru/20210825/inoagent-1747178345.html

россия

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медиа - общество, эхо москвы (радиостанция), новая газета , дождь (телеканал), принятие закона о сми-иноагентах, россия