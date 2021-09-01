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Религия
https://ria.ru/20210901/imam-1748214221.html
Имам высказался о поселении "Аминовка" под Москвой
Имам высказался о поселении "Аминовка" под Москвой - РИА Новости, 01.09.2021
Имам высказался о поселении "Аминовка" под Москвой
Мухтасибатское собрание мусульман Московской области не контактирует с организаторами поселения "Аминовка" в Подмосковье и не одобряет превращение мест... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:20
2021-09-01T18:37
религия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мухтасибатское собрание мусульман Московской области не контактирует с организаторами поселения "Аминовка" в Подмосковье и не одобряет превращение мест жительства мусульман в анклавы, заявил РИА Новости имам-мухтасиб собрания Денис Мухутдинов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье строится экопоселение "Аминовка", купить участок в котором смогут только мусульмане, а жители должны будут соблюдать дресс-код и каноны ислама в повседневной жизни. Согласно сайту поселения, оно будет расположено в 140 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Устав поселка, опубликованный на его сайте и впоследствии удаленный со страницы, упоминаний о вероисповедании, необходимом для жителей поселка, не содержал."Мы никогда не выступаем за обособленное существование мусульман, а наоборот, стремимся активно укреплять и развивать дружеские взаимоотношения с представителями других конфессий и национальностей. Принимая во внимание тот факт, что Россия – это государство, на территории которого проживают люди разных верований, нужно стремиться не отделяться, а наоборот, продолжать и дальше быть примером мирного и дружного проживания людей. На сегодняшний день представители нашей организации в лице имамов не поддерживают контакт с поселенцами", - сказал Мухутдинов.29 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и проверить опасения граждан из-за возможной "секты" в строящемся поселке. Мухутдинов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать это, заявил, что Мухтасибатское собрание мусульман Московской области не может давать оценку действиям Следственного комитета.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:20 01.09.2021 (обновлено: 18:37 01.09.2021)
 

Имам высказался о поселении "Аминовка" под Москвой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИмам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов
Имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мухтасибатское собрание мусульман Московской области не контактирует с организаторами поселения "Аминовка" в Подмосковье и не одобряет превращение мест жительства мусульман в анклавы, заявил РИА Новости имам-мухтасиб собрания Денис Мухутдинов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье строится экопоселение "Аминовка", купить участок в котором смогут только мусульмане, а жители должны будут соблюдать дресс-код и каноны ислама в повседневной жизни. Согласно сайту поселения, оно будет расположено в 140 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Устав поселка, опубликованный на его сайте и впоследствии удаленный со страницы, упоминаний о вероисповедании, необходимом для жителей поселка, не содержал.
"Мы никогда не выступаем за обособленное существование мусульман, а наоборот, стремимся активно укреплять и развивать дружеские взаимоотношения с представителями других конфессий и национальностей. Принимая во внимание тот факт, что Россия – это государство, на территории которого проживают люди разных верований, нужно стремиться не отделяться, а наоборот, продолжать и дальше быть примером мирного и дружного проживания людей. На сегодняшний день представители нашей организации в лице имамов не поддерживают контакт с поселенцами", - сказал Мухутдинов.
29 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и проверить опасения граждан из-за возможной "секты" в строящемся поселке. Мухутдинов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать это, заявил, что Мухтасибатское собрание мусульман Московской области не может давать оценку действиям Следственного комитета.
Рассмотрение дела Нины Ихневой в Беляевском районном суде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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РелигияМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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