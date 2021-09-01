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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/gubernator-1748175583.html
Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции
Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции - РИА Новости, 01.09.2021
Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции
Движение "Талибан"* назначило губернатора единственной неподконтрольной им провинции Панджшер, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя руководства... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:09
2021-09-01T15:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* назначило губернатора единственной неподконтрольной им провинции Панджшер, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя руководства талибов Амира Хана Мутаки.По данным телеканала, представитель руководства движения также призвал сопротивление присоединиться к "Талибану"*.Ранее Мутаки сообщил, что переговоры движения с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере не привели к какому-либо результату. Боевики "Талибана" находятся вблизи провинции, добавил представитель руководства движения.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула.Лидером действующего там Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года. Как ранее заявил РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, по его мнению, "Талибан"* намерен уничтожить Ахмада Масуда и не пойдет на переговоры с представителями сопротивления.* Террористическая организация, запрещенная в России
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афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
15:09 01.09.2021
 
Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции

1TV: "Талибан"* назначил губернатора неподконтрольной провинции Панджшер

© REUTERS / Mohammad IsmailЛидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан
Лидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* назначило губернатора единственной неподконтрольной им провинции Панджшер, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя руководства талибов Амира Хана Мутаки.
По данным телеканала, представитель руководства движения также призвал сопротивление присоединиться к "Талибану"*.
Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 15:44Захват власти в Афганистане талибами
Источник: лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана
Ранее Мутаки сообщил, что переговоры движения с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере не привели к какому-либо результату. Боевики "Талибана" находятся вблизи провинции, добавил представитель руководства движения.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула.
Лидером действующего там Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года. Как ранее заявил РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, по его мнению, "Талибан"* намерен уничтожить Ахмада Масуда и не пойдет на переговоры с представителями сопротивления.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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