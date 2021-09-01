https://ria.ru/20210901/gubernator-1748175583.html

Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции

Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции - РИА Новости, 01.09.2021

Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции

Движение "Талибан"* назначило губернатора единственной неподконтрольной им провинции Панджшер, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя руководства... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:09

2021-09-01T15:09

2021-09-01T15:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* назначило губернатора единственной неподконтрольной им провинции Панджшер, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя руководства талибов Амира Хана Мутаки.По данным телеканала, представитель руководства движения также призвал сопротивление присоединиться к "Талибану"*.Ранее Мутаки сообщил, что переговоры движения с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере не привели к какому-либо результату. Боевики "Талибана" находятся вблизи провинции, добавил представитель руководства движения.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула.Лидером действующего там Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года. Как ранее заявил РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, по его мнению, "Талибан"* намерен уничтожить Ахмада Масуда и не пойдет на переговоры с представителями сопротивления.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210831/pravitelstvo-1748015828.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)