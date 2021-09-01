https://ria.ru/20210901/gruziya-1748128031.html
Россия готова восстановить отношения с Грузией, заявил Лавров
Россия готова восстановить отношения с Грузией, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2021
Россия готова восстановить отношения с Грузией, заявил Лавров
Если Грузия хочет нормально жить с Россией как со своим соседом, Москва готова к восстановлению отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:30
2021-09-01T11:30
2021-09-01T11:53
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россия
тбилиси
сергей лавров
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Если Грузия хочет нормально жить с Россией как со своим соседом, Москва готова к восстановлению отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент", - сказал он в ходе выступления в МГИМО."У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия", - добавил он.
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в мире, грузия, москва, россия, тбилиси, сергей лавров
11:30 01.09.2021 (обновлено: 11:53 01.09.2021)
Россия готова восстановить отношения с Грузией, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси