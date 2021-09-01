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СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат - РИА Новости, 01.09.2021
СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
Заработная плата среднестатистического украинца за год выросла на рекордные 21,5 процента, однако на эти деньги можно купить намного меньше, чем в 2013 или 2018 РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T03:35
2021-09-01T03:35
2021-09-01T03:35
в мире
ситуация на украине
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заработная плата среднестатистического украинца за год выросла на рекордные 21,5 процента, однако на эти деньги можно купить намного меньше, чем в 2013 или 2018 году. Соответствующие расчеты со ссылкой на данные Госстат опубликовали "Вести.ua".В настоящее время средняя зарплата составляет 14 135 гривен (527 долларов США). В конце 2013 года усредненный заработок составлял 3619 (452 доллара), в 2018 – 9042 гривны (325 долларов с учетом курса валют).При этом "Вести.ua" напоминают, что в 2013 году пшеничный хлеб стоил в среднем 4,78 гривны, в 2018-м — 15 гривен, а сейчас — 29,6 гривен. Это значит, что нынче на зарплату в 14 135 гривен украинец может купить 477 буханок, тогда как на зарплату в 3619 гривен мог приобрести 757 буханок.Аналогично ситуация сложилась и с другими продуктами. Сало с 23,89 гривен в 2013 году подорожало до 130 гривен за килограмм, сейчас на среднюю зарплату можно купить 108 килограмм вместо 152. Катастрофичная ситуация складывается с сахаром и гречкой. Сахара раньше можно было купить 600 килограмм, а сейчас — 504 килограмма, гречки — 320 килограмм и 397 килограмм соответственно.В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны. Эксперты отмечают, что экономика государства значительно деградировала за годы независимости.Бывшая советская республика, которая обладала в 1991 году значительным экономическим, научным и человеческим потенциалом, превратилась в бедную страну с деиндустриализованной экономикой, разрушенной инфраструктурой и деградировавшей социальной сферой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация на украине
СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
"Вести.ua": покупательская способность украинцев упала, несмотря на рекордные зарплаты
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Заработная плата среднестатистического украинца
за год выросла на рекордные 21,5 процента, однако на эти деньги можно купить намного меньше, чем в 2013 или 2018 году. Соответствующие расчеты со ссылкой на данные Госстат опубликовали "Вести.ua"
.
В настоящее время средняя зарплата составляет 14 135 гривен (527 долларов США). В конце 2013 года усредненный заработок составлял 3619 (452 доллара), в 2018 – 9042 гривны (325 долларов с учетом курса валют).
При этом "Вести.ua" напоминают, что в 2013 году пшеничный хлеб стоил в среднем 4,78 гривны, в 2018-м — 15 гривен, а сейчас — 29,6 гривен. Это значит, что нынче на зарплату в 14 135 гривен украинец может купить 477 буханок, тогда как на зарплату в 3619 гривен мог приобрести 757 буханок.
Аналогично ситуация сложилась и с другими продуктами. Сало с 23,89 гривен в 2013 году подорожало до 130 гривен за килограмм, сейчас на среднюю зарплату можно купить 108 килограмм вместо 152. Катастрофичная ситуация складывается с сахаром и гречкой. Сахара раньше можно было купить 600 килограмм, а сейчас — 504 килограмма, гречки — 320 килограмм и 397 килограмм соответственно.
В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны. Эксперты отмечают, что экономика государства значительно деградировала за годы независимости.
Бывшая советская республика, которая обладала в 1991 году значительным экономическим, научным и человеческим потенциалом, превратилась в бедную страну с деиндустриализованной экономикой, разрушенной инфраструктурой и деградировавшей социальной сферой.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>