https://ria.ru/20210901/granitsa-1748187570.html

Украина перестала пропускать приднестровские машины через границу

Украина перестала пропускать приднестровские машины через границу - РИА Новости, 01.09.2021

Украина перестала пропускать приднестровские машины через границу

Украинские силовики на границе не пропускают на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами, водители возвращаются задним ходом, сообщил в среду... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:05

2021-09-01T16:05

2021-09-01T16:05

в мире

украина

европа

молдавия

приднестровская молдавская республика

мид пмр

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ТИРАСПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики на границе не пропускают на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами, водители возвращаются задним ходом, сообщил в среду телеканал ТСВ.Власти Украины ввели 1 сентября запрет на въезд и передвижение через свою территорию для транспортных средств с приднестровскими номерами. МИД ПМР обратился ко всем всех участникам формата "5+2" с предложением скорейшего проведения консультаций относительно складывающейся ситуации."На середине пограничного моста в Кучургане стоят военнослужащие нацгвардии Украины. Установлен шлагбаум и знак "СТОП". Силовики вооружены. Машины с приднестровскими номерами не пропускают, и водители возвращаются задним ходом", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник в МИД непризнанной Приднестровской Молдавсой республики заявили, что введенный Киевом запрет является нарушением прав человека, и предрекли эскалацию региональной напряженности.В ПМР используют собственные номерные знаки с государственной символикой, которые не признаются международным сообществом. Автомобили с приднестровскими регистрационными номерами перестали пускать в страны Европы в 2014 году. С 1 сентября 2018 года Кишинев проводит регистрацию и выдает "нейтральные" номера для приднестровских автомобилей, с ними жители ПМР могут ездить в Европу.

https://ria.ru/20210811/pridnestrove-1745403450.html

украина

европа

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, украина, европа, молдавия, приднестровская молдавская республика, мид пмр