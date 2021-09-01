Украина перестала пропускать приднестровские машины через границу
Украинские пограничники перестали пропускать автомобили с приднестровскими номерами
© Министерство государственной безопасности ПМРПоврежденный пункт пограничного контроля "Первомайск" на границе Украины и Приднестровья
ТИРАСПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики на границе не пропускают на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами, водители возвращаются задним ходом, сообщил в среду телеканал ТСВ.
Власти Украины ввели 1 сентября запрет на въезд и передвижение через свою территорию для транспортных средств с приднестровскими номерами. МИД ПМР обратился ко всем всех участникам формата "5+2" с предложением скорейшего проведения консультаций относительно складывающейся ситуации.
"На середине пограничного моста в Кучургане стоят военнослужащие нацгвардии Украины. Установлен шлагбаум и знак "СТОП". Силовики вооружены. Машины с приднестровскими номерами не пропускают, и водители возвращаются задним ходом", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник в МИД непризнанной Приднестровской Молдавсой республики заявили, что введенный Киевом запрет является нарушением прав человека, и предрекли эскалацию региональной напряженности.
В ПМР используют собственные номерные знаки с государственной символикой, которые не признаются международным сообществом. Автомобили с приднестровскими регистрационными номерами перестали пускать в страны Европы в 2014 году. С 1 сентября 2018 года Кишинев проводит регистрацию и выдает "нейтральные" номера для приднестровских автомобилей, с ними жители ПМР могут ездить в Европу.
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